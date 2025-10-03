سماء بغداد تزدحم بالطائرات وأرضها مسرح للاحتفال (صور)

شفق نيوز- بغداد

زيّنت منذ صباح يوم الجمعة، وحتى ساعات المساء الأولى، أسراب من الطائرات العراقية، سماء بغداد وتحديداً ساحة الاحتفالات وسط العاصمة ومناطقها القريبة، مسجلة مشاركة فاعلة في الاحتفال بالعيد الوطني العراقي.

وقدمت الطائرات كرنفالا فنيا امتاز بالمهارة والجمال، ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صورا له، بينما شخصت أبصار الحاضرين لرؤية الطائرات التي قدم طاقمها استعراضا متفردا من حيث البراعة والاتقان.

بدورهم شارك رجال شرطة النجدة، الجماهير بهذا الاحتفاء خلال استعراض جميل لسيارات النجدة التي اصطفت العشرات منها في ساحة الاحتفالات، وانطلقت ضمن موكب مهيب مرّ من تحت قوس النصر.

والعيد الوطني العراقي، كان مقترحاً منذ سنة 2008 لاتخاذه يوماً وطنياً يصادف الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، احتفاءً بيوم إعلان استقلال العراق عن الانتداب البريطاني وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة، وكان ذلك الاستقلال في 3 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1932.

ولم تتخذه الحكومات العراقية عيداً وطنياً بعد انقلاب ثورة 14 تموز/يوليو سنة 1958 حتى 9 نيسان/أبريل سنة 2003 حين وقع الاحتلال الأمريكي، فاقترح بعدئذٍ أن يكون يوم الاحتلال يوماً وطنياً احتفاءً بتخلّص العراق من حكم حزب البعث العربي الاشتراكي، ولكن هذا الاقتراح رُفض باعتراضات واسعة، ومالت بعض الآراء إلى إحياء يوم الاستقلال 3 تشرين الأول/أكتوبر واتخاذه عيداً وطنياً، فتقرر في شهر شباط/فبراير من سنة 2008 اتخاذ يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر عيداً وطنياً.

وتم تفعيل هذا القرار رسمياً في شهر أيلول/سبتمبر سنة 2020 بعد أن أصدرت الحكومة العراقية قانوناً متعلقاً بالعيد الوطني، رأى بعض المؤرخين العراقيين أن يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر لا ينبغي أن يكون العيد الوطني إذ لم يكن الاستقلال عن الانتداب البريطاني سنة 1932 كاملاً، ورأى مؤرخون أنه يوم يستحق اتخاذه يوماً وطنياً، إذ إنه يوم ذو حدث تاريخي لا يجوز التغافل عنه.