شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة الخاصة أسماء الفائزين بجوائز "روانكَه" في حفل أقيم على المسرح الوطني في العاصمة بغداد.

و"جوائز روانكه" مبادرة سنوية تحتفي بالمهارات الشبابية في 10 ميادين متنوعة، تتراوح من ريادة الأعمال والتكنولوجيا إلى الفنون المرئية والأدب، حيث يقدم الشباب مشروعاتهم للجان مختصة في كل مجال وبعد عملية فحص وتدقيق يتم اختيار أفضل ثلاثة مشروعات وفق معايير يضعها الحكام المختصون. يتم الإعلان عن الفائزين من خلال تنظيم احتفالية.

وجاءت الجوائز وفق ما يلي:

الرسم

-علي خالد

علي خالد من مواليد ١٩٩٥عام من محافظة الرمادي ، يعمل كمعاون طبي وفنان تشكيلي . يرسم علي بكل خامات الرسم

ومختص برسم المسامير والأسلاك التي تسمى بفن الفيلوغرافي، هذا الفن أصله عثماني وكان يُدرس بالعراق للسجناء بفترة الستينيات ويصنف من الفن التشكيلي

في سنة ٢٠١٦، قام علي بتنظيم اول معرض له واعادة احياء هذا الفن في العراق، شارك في معارض محلية كثيرة وحصل على العديد من الشهادات و الجوائز.

شارك ايضا بمعارض دولية حصل فيها على الجوائز. منها قلادة ابداع من معرض دولي أقيم بمصر ودرع ابداع من معرض دولي اقيم بالسعودية.

-خيوط متشابكة

لوحة بالمسامير والخيوط مرسومة باسلوب بيتروس ستايل الشخصية المرسومة هي الاعلامية ميس عنبر بقياس ٦٠×٦٠

استغرقت وقت ١٥العمل ساعة و ٢٧٠٠ جرة خيط

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-پاداشت خليل

پاداشت خليل (22 سنة) تسكن في مدينة رانية التابعة لمحافظة السليمانية. تخرجت من قسم هندسة الموارد المائية في جامعة صلاح الدين. پاداشت تهوى الرسم منذ صغرها.

-أجنحة فتاة

(أجنحة فتاة) هو عنوان لوحة پاداشت التي استوحت فكرة اللوحة من مقولة فان كوخ حيث يذكر " الفن هو لمواساة أولئك الذين كسرتهم الحياة". حيث رسمت فتاة تعاني من جروح على جسدها عليها ضمادات، مع رسمة لوحة عالمية على كل من الضمادات تشير الى أن الفتاة تستخدم الرسم كعلاج لتضميد جروحها

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-ريم زكي

ريم زكي من مواليد عام 2000 و من سكنة مدينة البصرة، تدرس حاليا في المرحلة الخامسة من كلية الصيدلة

بدأت في مجال الرسم منذ بداية ازمة كورونا بسبب العطلة ووقت الفراغ فوجدت في الرسم حياة وعالم آخر يخلصها من الضغوطات والمشاكل اليومية

تعمل حاليا كمتطوعة لتقديم المحاضرات المجانية لتعليم الرسم للأطفال في مؤسسة غير حكومية حلمها وهدها ان يكون فن الرسم محل اهتمام لدى الناس والاطفال بالخصوص من خلال إدخال مناهج رسمية لفن الرسم في المدارس

-قيود

اللوحة تجسد الاضطهاد النفسي والجسدي الدي تتعرض له المرأة في مجتمعاتنا بسبب القوانين والعادات العشائرية . فوضحت وجود ايدي تمسك بالمرأة وايدي اخرى تغلق فمها الايدي هنا تمثل المجتمع وتقيده للمرأة من حيث الكلام والافعال

استخدمت اسلوب المونوكروم ( فقط اللونين الاسود والابيض) لتعطي الجو الدرامي والحزين

كذلك اضافت اللون البرتقالي بالجوانب والذي يدل على مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي كدلالة على رفض هذا الاضطهاد والتقييد.

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ريادة الأعمال

- امیر ستار

محمد تخرج من قسم هندسة التخطيط العمراني في الجامعة التقنية في السليمانية، يبلغ من العمر 24 سنة. تبلورت فكرة البدء بهذا المشروع نهاية عام 2019 مع مجموعة من أصدقائه حيث قرروا المضي قدماً بالبدء بالمشروع، وباء كورونا وتعطل الدراسة أثرا ايجابياً في تقدم عمل أمير، وفي نفس الوقت كان لمشروعه الفضل في استمرار الشباب في تطوير وتعليم أنفسهم. هو يؤمن بحق التعليم لكل فرد أينما كان وفي أي مجال يرغب به بأسهل الطرق وأقل التكاليف.

Tacademia-

هو موقع الكتروني لإعداد ونشر الدورات العلمية والأكاديمية في شتى المجالات على شكل فيديوهات مسجلة، وكذلك تنظيم سيمينارات وندوات الكترونية مجانية بهدف خدمة وتطوير قدرات الشباب، وهو بمثابة جسر بين الباحثين عن العلم ليستفيدوا من الدورات التعليمية وتطوير إمكانياتهم أينما كانوا.

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- هدى حسن (23 سنة)، طالبة في قسم إدارة الأعمال في جامعة كوردستان-أربيل. هدى رائدة أعمال طموحة، نشطة، مجتهدة تسعى لتطوير المجتمع وتغييره نحو الأفضل. وتستمد الهامها من الثقافة الكوردية الجميلة.

- جامانة

تمكنت من إنشاء مشروعها (جامانا) وهي علامة ملابس كوردية حيث تجمع الثقافة الكوردية التقليدية مع الموضة العصرية لتصنع منها ملابس فريدة. تهدف هدى لتطوير مشروعها أكثر لتجعلها في المستقبل علامة تجارية معروفة على مستوى العالم.

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شێوە أبوبكر علي

-تبلغ من العمر 25 سنة و تملك شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة العلوم التطبيقية/ السليمانية. تملك شێوە خبرة تمتد لستة أعوام في مجال التصميم والأعمال اليدوية وكذلك خبرة 6 سنوات في مجال التسويق.

- تصميم شيوة المشروع يعمل على تصميم وتنفيذ ديكورات المناسبات والحفلات، وتصميم الهدايا والمفاجآت، وكذلك الأعمال اليدوية. " شێوە ديزاين" يحرص على توفير متطلبات الناس ويقوم سنوياً بتحديث أعماله. ويعمل دائماً على توفير المنتجات المحلية وأيضاً فرص عمل للشباب.

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التصوير الفوتوغرافي

- علي محمد كاظم من مواليد 1997 و من سكنة مدينة كربلاء المقدسة.

بدأ في فن التصوير منذ 9سنوات كهواية وحب للتصوير وبعد ان دخل في هذا العالم الكبير والجميل لاحظ ان لديه موهبة في فن التصوير و بدأ التصوير بأستخدام كاميرا الجوال ومن بعدها شعر أنه يمتلك عين فوتوغرافية

من وجهة نظره، يعني التصوير توقف لحظة من الزمن وجعلها رسالة لتصل الى العالم

طموحه ان يصل الى العالمية يوما ما.

-سرعة الزمن :رسالة الصورة هي: لاتتوقف عن حلمك ثابر وجاهد لتحقيق ماتود ان تصل اليه ،الزمن مسرع والوقت كالسيف "ان لم تقطعه قطعك"

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-ئاراس محمود عزیز يبلغ من العمر (22سنة ). يسكن مدينة أربيل و هو طالب في كلية الهندسة جامعة سوران. منذ سن ال 13 بدأ بالتصوير عن طريق الهاتف و ابتداءا من سنة 2015 قام بالاستمرار بالتصوير عبر كاميرا (DSLR). شارك ئاراس في العديد من معارض التصوير و شارك ايضا في مسابقة (35awards) الروسية في العام الماضي حيث كان في صف أفضل المصورين الفوتوغرافيين على مستوى العراق.

-بحيرة فيلاو: في آخر أيام امتحانات نصف السنة، قرر ئاراس الذهاب لنزهة الى جومان وتحديدا (بركة فيلاو) أحد أكثر الأمكان الساحرة في اقليم كوردستان حيث تعتبر وجهة سياحية للآلاف من السياح سنويا. بعد محاولات عديدة لالتقاط صور عند مغيب الشمس تمكن من التقاط الصورة التي رغب في التقاطها. ئاراس يأمل أن يصل لمراحل متقدمة في المستقبل ويشارك في مسابقات عالمية ليتمكن من خلالها تعريف الطبيعة الجميلة لاقليم كوردستان للعالم.

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-حيدر محمد هاشم هو خريج کلیة طب وجراحة عامة في جامعة البصرة، يبلغ من العمر ٢٣ سنة و يسکن فی محافظة میسان.

منذ ان كان صغيرا كان عاشقا للفنون بجميع اشكالها ، مثل التصوير الفوتوغرافي، العزف وغيرها. لكن ذات يوم كان ذاهبا مع صديقه لمعرض فوتوغرافي فأنجذب قلبه لجمالها ورسالتها و اصبح عقله يتغذى على مشاهدتها ويقول ها هنا وجدت نفسي وهوايتي. فدخل حيدر عالم الفوتوغراف عن طريق التصوير بالموبايل بعدها تطور الامر فاشترى كاميرا بسيطة، جذبه محور حياة الناس في التصوير لنقل تجربة وحياة ومعاناة الناس وما فيها من قصص استطاع نقلها عن طريق الكاميرا لتوصيلها الى المشاهد ليرى قصصهم في صور وكانت تجربة ناجحة فيها العديد من الانجازات والمعارض على المستوى المحلي والعالمي

-الانسان والصناعة :صورة تظهر العمل الشاق للانسان والحيوان معا في معامل الطابوق وايضا تظهر تلوث المصانع على المدن القريبة وما تسببه من مضاعفات صحية ونفسية. حيث يوجد ما يقارب 120 معمل طابوق حول مدينة العمارة

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الشعر العربي

-علي سالم خليل من سكنة محافظة بغداد وعمره ١٨ سنة، يسكن في مدينة الخطيب و يدرس في الصف الخامس الأدبي. حلمه الدراسي هو التخصص في مجال الأدب وكتابة الروايات والشعر لأنه يعتقد أن نهوض الإنسان يبدأ بالكلمة. مساهمته في مجال الشعر لجوائز روانگە سيكون منطلقا له نحو العالمية وقد فاز من قبل بجائزة المحسن لأدب الأطفال في النجف.

-رسالةٌ في بريد آصف بن برخيا : شارك بقصيدة شعرية نابعة من صميم مشاعره وأحاسيسه تدعو إلى الحب والسلام، لقد جعل من القصيدة وسيلة لاستحضار قصة وأسطورة قديمة تحمل في خباياها العديد من مفردات العيش المطمئن والحياة الرغيدة.

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مصطفى حسام حسين

-مصطفى حسام حسين، يسكن في بغداد، طالب في الصف الخامس العلمي، يطمح أن يكون طبيباً في المستقبل، شارك مصطفى في مسابقة جوائز روانگە ٢٠٢١ في قسم الشعر وحلمه أن يكون شاعرا كبيرا في هذا المجال وأن يساعد الناس عن طريق كلماته

-أرقــام: تتكلم القصيدة عن النازحين وكيف فُنت احلامهم بالرعب والخوف وذكرياتهم بالفِراق والبُعد انجرفتْ وتكاد من شدة التعب والجوع اجسامهم الضعيفة لا تقوى على الوقوف وايضا قد اغلقت بعض الصحف اعينهم عنهم وعن بذل معاناتهم لكنهم غاضون بصرهم عن بذل هذا الجهد

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صفا حميد حسين،

تبلغ من العمر عشرين سنة، ولدت بمدينة الكاظمية ببغداد، تعيش مع عائلتها ببيت مستأجر نسبة للظروف الاقتصادية، تدرس في الصف السادس الأدبي، تتمنى مستقبلا أن تكون محامية حتى تساعد الناس في أمورهم، اشتركت في مسابقة روانگە بمجال الشعر لأنها تحب كتابة الشعر وكان والدها مشجعها وداعمها الأول بهذا المجال، تتمنى أن تصبح شاعرة معروفة لتستطيع أن توصل كلامها لعدد أكبر من الناس، وستكون كل قصائدها إنسانية تدل على الحب واحترام الآخرين

تحتَ سماء الحب: القصيدة تحمل عنوان الحب، وهي عبارة عن أحساسيسها الشخصية المتراكمة تجاه ما تتمناه للمجتمع الإنساني ككل، لأنها تؤمن أن للكلمة قوة تجعلها تغير ما في قلوب الناس، فإذا كانت دلالات الكلمة تحمل معاني الحب فإنها أسمى أنواع الكلام، وهذا ما تحمله القصيدة من معاني.

ئالان شێرکۆ حسین

عمره 21 سنة ولد في مدينة السليمانية وفيها يقيم ويدرس. وقد بدأ بكتابة الشعر منذ قرابة السنتين. والفضل الأكبر يعود الى استاذه (پەروێز هوما) حيث شجعه على الكتابة والغوص في بحور الشعر.

-الموت في تابوت الحياة: في قصيدته التي شارك بها في المسابقة, يوصف ئالان الحياة بأنها تابوت يسكنه الناس ويقتادهم إلى الموت. من خلال القصيدة يترجم ئالان أفكاره وأحاسيسه من خلال اللعب بالكلمات واستعارة الصور الشعرية المعبرة.

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-چراخان کاکەخان شريف مواليد 1996/7/18, عمر 25 سنة ،مقيمة في أربيل ،خريجة كلية العلوم ،قسم البيولوجيا في جامعة صلاح الدين ،2019-2020. و كانت تعمل في مختبر في مدينة أربيل لفتره من الوقت ،و لكنها الان لا تعمل

‎ منذ الطفولة كان لديها شغف بالكتابة ،وكان سبب كتابة هذه القصيدة هو حب امها و بعدها .

الورود التي سقطت من رداء أمي: إن محتوى القصيدة يتحدث عن مدى وحشية العالم بدون أم والابتعاد عنه، وكيف يرى البشر أنفسهم بدون أمهات ومجتمع غير معقول على المستوى.

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-شاهۆ صلاح صالح

يسكن ناحية جمجمال، خريج معهد التربية الرياضية في جمجمال. ضمن مجال الرياضة، حاز على المرتبة الثانية في بطولة العراق للركض بمسافة المئة متر. يعمل كأستاذ محاضر منذ سنتين.

ضحكات السجن: في هذا الشعر تحمل الصور الشعرية أصوات وصرخات مبطنة. ننظر لمن حولنا كقتلة، مسؤولين عن الأحداث. الصور الشعرية تعبر عن حقيقة الأمور، لغات السرد لها موضع في الصور الشعرية.

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اعادة التدوير

-فردوس علي هي خريجة من كلية التربية، قسم اللغة الإنجليزية و تعمل حالياً كمعلمة لغة إنجليزية منذ طفولتها، كانت تمتلك شغفاً لمختلف الأعمال الفنية مثل الرسم، الكتابة وتجديد الاشياء إلخ. وتعمل جاهدة على شغفها في الوقت الحاضر. من وجهة نظرها، جمال الحياة مبني على جمال الفن.

معزوفة الأمل: تم بناء المنتج المسمى ب (معزرفة الأمل) من المواد القديمة التي تملك روحاً ذات فن وأمل، الفن هو الصورة الأجمل حيث تخبرنا بأنه يجب ان نتوقع الأمل في اصعب لحظات الحياة تماما كما يمكننا أن نصنع أجمل الأشياء من المواد القديمة.

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-كرار جبر برهان من مواليد سنة 1998 و من سكنة مدينة ميسان - العمارة و طالب المرحلة الثانية في كلية التربية .

يعمل في مجال فن اعادة التدوير. فكرة العمل هو تدوير البلاستك المقوى ( الكابون)، حيث يقوم بجمع بقيا البلاستك المستخدم في صناعة الديكورات للمطابخ في المنازل. يتخلص صناع الديكورات من البقايا الصغيرة التي لا يتم استخدامها. و كرار يصنع منها قطع فنية واشكال هندسية مصغرة مشابهة للحقيقة بأحجام مختلفة من ١٠ سم وحتى متر . الفكرة هي تحويل الخردة الى فن وبيع القطع المصنوعة .

سيارة عسكرية: المادة المستخدمة في صناعة السيارة . هي البلاستك المقوى (كابون) في البداية يتم رسم الشكل الهندسي للسيارة على قطع البلاستيك ثم تقطيع وبعدها جمع اجزاء السيارة من أصغر جزء الى اكبر جزء بواسطة لاصق قوي. ثم صناعة الاطارات و صناعة الاجزاء الداخلية للسيارة مع مراعاة اللون حسب الشكل الحقيقي للسيارة. ثم الاصباغ وغيرها من اللمسات الاخيرة . هذه هي خطوات العمل في اعادة تدوير البلاستيك. وجعل منه قطع فنية واشكال هندسية.

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محمود حيدر احمد

24 سنة من سكنة مدينة اربيل شارك في معرض (حلبجة في الأيام الذهبية) وعدد من المعارض الأُخرى كنحات، حيث تخرج من معهد الفنون الجميلة في أربيل و هو مستمر الان في دراساته في جامعة الفنون الجميلة – قسم النحت

منتجه يقع في مجال فن إعادة التدوير

تعقيد: حيث تظهر تعقيدات الحياة (التعقيدات في الفكر، التعقيدات في الجسد والتعقيدات في الهدف)

يظهر الدوران في العمل وانه رغم جميع هذه الأهداف والأفكار فإن المنتج يظل ساكناً في مكانه، تم بناء المنتج في هيئة التوسل حيث لا يفعل شيئا مما يجب عليه فعله. مواد المنتج متكونة من القماش والالمنيوم، حيث يعمل الألمنيوم على عرض الاتجاهات والأفكار الكبيرة والصغيرة.

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-ئاراز ابراهیم(22 سنة)، يسكن منطقة بلي بارزان التابعة لقضاء مێرگەسۆر في أربيل. تخرج من كلية علوم الحاسوب في جامعة صلاح الدين في أربيل سنة 2020-2021.

منذ الصغر كان يتمنى صنع لعبة لكن آنذاك لم يكن يعرف البرمجة والتشفير لذلك قرر التوقف وقتها لحين وصل الى الجامعة. في وقت منع التجوال بسبب وباء كورونا وتحديدا في الشهر الخامس من سنة 2020 بدأ بتعليم نفسه صنع الألعاب ببرنامج Unity3d، بعد أشهر تمكن من صنع أول لعبة 3D المصنوعة بطريقة third person shooter(Tps) حيث تتميز بأن اللاعب يرى تحركات الشخصية وليس فقط تحركات يديه وهذا شئ نادر جدا لأن غالبية الالعاب مصنوعة بطريقة First person shooter (fps) أي يمكن للاعب أن يرى يد الشخصية فقط. استغرق صناعة اللعبة 8 أشهر لتكون لعبة عصرية بتصاميم وصور عالية الجودة تعمل على الهاتف الذكي. استخدم ئاراز الذكاء الاصطناعي في تحريك شخصيات اللعبة.

أسم اللعبة Swat Shooter يقوم اللاعب من خلالها بقتل الزومبي مع وجود عناصر ممتعة. اللعبة الأن متاحة لأجهزة الأندرويد ويخطط ئاراز لتوفيرها لأجهزة ال IOS و الكمبيوتر في المستقبل.

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-دارڤان شڤان خیرالدین، (21 سنة) يسكن في مدينة أربيل، وهو خريج قسم البرمجة في كلية الهندسة. منذ الطفولة كان لديه إلمام بالتكنولوجيا والبرمجة وقام بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية ونشر التطبيقات الخاصة وأغلبها متوفرة مجاناً وباللغة الكردية.

(العزف) وهو خدمة الكترونية يتيح للمستخدم تأليف ألحان مبتكرة ومؤثرات صوتية عبر الانترنت بواسطة الذكاء الاصطناعي.

المشروع مفيد لجميع المجالات التي تستخدم فيها الموسيقى والمؤثرات الصوتية. على سبيل المثال: التلحين، ورسم الخرائط المتحركة وتطوير الألعاب وغيرها..، بفضل قدرة التطبيق على تمييز السلم الموسيقي بذكاء وفي أقل وقت وجهد عبر البيانات المحفوظة، ومن خلال تزويده بأساسيات (MIDI Note Numbers) حيث يعطيك النتائج المرغوبة.

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-زياد اسعد محمد خريج قسم البرمجة و يبلغ من العمر 22 عاماً، شغوف حول الاختراع وخاصة في مجال الذكاء الإصطناعي (AI)

-او سي ار من أجل كوردستان

يتكون هذا المشروع من او سي ار (OCR) من أجل اللغة الكوردية، والذي يستخدم للتعرف على الحروف الكوردية، حيث يستطيع التعرف على الكتابة الكوردية الخطية والكتابة الكوردية في الكومبيوتر.

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الفلم القصير

-هونەر نوزاد بدأ منذ أن كان في الـ16 من عمره بالتصوير الفوتوغرافي وتسجيل مقاطع الفيديو، في بضع شركات بالتزامن مع دراسته، حيث يدرس حالياً في قسم هندسة التخطيط العمراني في الجامعة التقنية.

0.12 ثانية: أحياناً تكون اللحظات المعدودة كافية لإحداث تغيير جذري في حياة أحدهم إيجابياً أو محوه إلى الأبد، لذلك يجب أن ينتبه الفرد لخطواته لأنه يترك أثراً كبيراً ليس في حياته فحسب، بل في حياة الآخرين أيضاً. وبالنهاية لا يمكن استرداد الوقت والأحداث التي مر بها

-سه‌رهات نریمان خمۆ (22 سنة) يسكن في دهوك. هو طالب في الجامعة الأمريكية في كوردستان. هو مخرج ومصور سينمائي أيضاً. لطالما كانت صناعة الأفلام حلمه وشغفه منذ أن سمع قصص والدته والآخرين، حيث كان يحلم بتحويل تلك القصص إلى أفلام. في سنة 2019 قام بصناعة فلمه الأول وعمل باستمرار على تطوير مهاراته في صناعة الأفلام والقصص.

"-الشجرة" فيلم قصير عن آخر شجرتين على وشك أن تقطع على يد أحد الرجال في مكان كان فيما مضى مليئ بالأشجار. يسلط الفلم الضوء على فائدة الأشجار لكل من الإنسان والطبيعة بشكل عام، يبعث الفلم رسالة مفادها التوقف عن قطع الأشجار وحفظها لأنها المصدر الرئيسي للحياة. الفلم أيضاً يحذر من ظاهرة الاحتباس الحراري، لأن الطريقة الوحيدة لمعالجتها هي زراعة المزيد من الأشجار بدلاً من قطعها.

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الابتكار العلمي

-أحمد جعفر مولود، يبلغ من العمر 25 عاماً, حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة صلاح الدين. الى جانب ذلك حصل على العديد من الشهادات المعترف بها في مجال الابتكار العلمي والروبوتات على مستوى إقليم كوردستان والعراق.

هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يشارك فيها أحمد بجوائز روانگە في مجال الابتكار العلمي, وتمكن من الفوز بالمرتبة الثانية في هذا المجال لدورتين من المسابقة.

-(نظام آي توك): السيارات تتميز عن الابتكارات الأخرى بقدرتها على إحداث تغيير جذري في تقدم ورفاهية الإنسان. فوجود السيارات يوفر الوقت والجهد ويسهل من الحياة اليومية.

نسيان المفتاح في داخل السيارة قد يتسبب بحوادث غير مرغوب بها، لكن نظام I-talk Systemوفي إصداره الاول كفيل بحل هذه المشكلة للأبد خلال أقل وقت وأسهل الطرق. في المستقبل القريب وبواسطة I-talk System ستتحكم بسيارتك عبر هاتفك الذكي.

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-ديار دلشاد حمزة يبلغ ال17 من عمره، يسكن مدينة السليمانية، أكمل المرحلة الإعدادية وهو يستعد للتقديم للجامعة. يهوى الابتكار في المجالات الطبية لذلك شارك بابتكار علمي أطلق عليه اسم - فحص كريات الدم الحمراء بدون سحب الدم )RBC counting without blood) في جوائز روانگە. وتمكن من الوصول للمرحلة النهائية و يأمل أن يصبح ابتكاره العلمي اختراعاً طبياً ليخدم الإنسانية.

-فحص كريات الدم الحمراء بدون سحب الدم : المشروع عبارة عن ابتكار طبي مختبري لحساب كريات الدم الحمراء بدون سحب الدم. المشروع مفيد من نواحٍ عدة حيث يساعد على الحد من الإصابة بالالتهابات المختلفة الناتجة عن سحب الدم، كذلك المشروع مفيد من الناحية الاقتصادية حيث أن تكلفته أقل من الفحص العادي. كما أنه يختصر الوقت المطلوب لإجراء الفحص، حيث يستغرق وقتاً أقل وبالتالي يساهم في المعالجة المبكرة. تعتمد الفكرة الأساسية للمشروع على تحديد نسبة الأوكسجين المستنشق مع التغييرات التي تطرأ على ضغط الدم وخفقان القلب.

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-صالح مهدي صالح من مواليد 1996 من سكنة دهوك خريج معهد صيدلة دهوك و يعمل كمساعد صيدلي.

مشروعه صناعة جهاز PCRKURDI لاستنساخ ملايين النسخ من قسم معين من الحمض النووي DNA بحيث يمكن التعرّف على انواع الفيروسات مثل(COVID-19)

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العزف المنفرد

بارین أردلان عین الدين، ولدت سنة 2006 في مدينة السليمانية، تدرس في الصف العاشر في المدرسة. في سنة 2019 شجعها والدها على العزف واصطحبها الى استاذ عزف لتتعلم العزف على آلة البيانو، منذ ذلك الحين شاركت في العديد من الحفلات و النشاطات الفنية.

جارداس : المعزوفة التي شاركت بها تم اعدادها من قبل الموسيقار الايطالي (Vittorio Monti) في عام 1904 وتعتبر واحدة من أهم المقطوعات الموسيقية في التأريخ حيث تحتوي على أحاسيس وطنية عالية مبنية على أساس رقصات هنغارية بأسم (جارداِش).

-دانەر هۆگر ابوبكر

بدأ بالعزف على آلة الجیتار في 2012، وبعد ذلك في عام 2014، بدأ بالعزف على آلة الكلارنيت، قام بالتقديم لمعهد الفنون الجميلة في عام 2016 و تخرج من المعهد في عام 2020-2021.

-أي لاجين : القطعة التي قام بعزفها كانت من اغنية للفنان الكوردي الكبير حسن زيرك من أغنية (أي لاچین)، حيث يعود اصل المعزوفة الى الالحان الأذربيجانية.

-رۆژیار لقمان مجيد

ولد في مدينة السليمانية في عام 2005، طالب في الصف الحادي عشر العلمي، بدأ بالعزف على آلة الگیتار بصورة اكاديمية، بكلا الطريقتين الكلاسيكية والفلامنكو، تجربته الأولى في المسابقات الموسيقية كانت في مشروع جوائز روانگە.

-تانجو أن سكاي) :قطعته الموسيقية هي قطعة كلاسيكية بإسم (Tango En Skai)، للمؤلف الموسيقي التونسي (رولاند دينس) والتي استطاع من خلالها المشاركة في جوائز روانگە.

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القصة القصيرة العربية

أناة ضرغام عبدالحميد من الموصل، العمر15سنة, طالبة في ثانوية المتميزات.حصلت على المركز التاسع على دولة الامارات في تحدي القراءة العربي (2015),و المراكز الأولى في مسابقة للقصة القصيرة في دبي(2016)و كتبت العديد من القصص القصيرة و نشرتها في كتب و مجلات مختلفة.

المحطة الأخيرة : قصة فلسفية يرمز بها القطار إلى الحياة والبطل إلى الإنسان، أما الشخصيات الثانوية فهي نماذج تعبر عن مشاكل العنصرية والطبقية وغيرها. فهي رسالة تدعو كل من علق تحت عجلة الحياة السريعة إلى العيش بشغف.

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حِراء موسى (18 سنة) من ديالى، لها مجموعة انجازات أدبية حيث نشرت أول مجموعة نصوص نثرية بعمر ال15 سنةً عن البوابة العلمية العراقية. فائزة بأحد المراكز العشرة في مسابقة القصة القصيرة ل (د.علاء مشذوب) على مستوى الوطن العربي.

خلف الباب المُغلق : تتحدث القصة عن طفلة يتيمة مِن الديانة الصابئية تصف بمنظورها المشحون بالبرائة رحلة سبيها أبان أحتلال الموصل، فتنسج أربعة أعوام مِن حياتها وجعاً لا يكاد يخلوا مِن مسحة الطفولة الملطخة بالدم.. بدءاً مِن أرغامها على الزواج في سن صغيرة..انتهاءاً بأختيارها الغرق في دجلةَ هرباً مِن الواقع الذي تحياه.. لتطلب في النهاية مِن دجلة التي لطالما احتضنت شعائر تعميدها في أعياد الصابئة أن تُبلغ أشواقها لمنارة المولوية و الجامع الكبير.. ولمدينتها الموصل القديمة وللعراق.

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سيلاڤ حسن محمد ،( ٢٠ سنة) ،تسكن في مدينة دهوك. طالبة في كلية اللغات ،قسم الترجمة. لطالما كانت لديها الرغبة في الكتابة ولكن لم يسبق أن تقوم بنشر كتاباتها من قبل.روانگه كانت فرصة جيدة لكي تظهر من خلالها قدراتها الادبية.

(دلوٌ ممتلئ) تدور احداثها حول ولد و رجل مسن.و هذا الولد لا يريد ان يأخذ الماء من النهر لعائلته .قبل شهر من موعد التقديم علمت بان روانگه تقدم مسابقة كهذه .لقد بدأت بكتابة رسالة القصة و کیف توصلها للقارىء و هي (اذا كان لديك هدف اعمل للوصول اليه) .تعبت كثيراً حتى استطاعت ان ترتب المشاهد و الشخصيات.و ايضا ستلاحظون من عنوان القصة بانها كتبت باللغة العربية ،و هي كردية و ترعرت في كردستان.و لكن تقول سيلاف أنها تحب اللغة العربية ايضا و تشعر بانها تستطيع التعبير جيداً عبر هذه اللغة.

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القصة القصيرة الكوردية

بانه محمود محمد زياد، (19 سنة)، تدرس في المرحلة الثانية من كلية طب الأسنان في مدينة أربيل. بانه تهوى قراءة الكتب والكتابة. إلى جانب الدراسة، تحاول أن تكرس وقتها لممارسة هواياتها وألا تفرط فيهم. بانه تجيد اللغات الكوردية والعربية والأنكليزية والتركية.

الشؤم الذهبي

كلمات قصة الشؤم الذهبي تنقلك مشهداً بمشهد الى دار الأيتام..لتشهد حياة ايليانورة ذات الاربعة عشر عاما-المُقيدة بالبؤس و الرعب، التي لم يفك اسرها بعد صوت و سيماء صديقتها المقربة،القى بها القدر الى الجحيم، هذا الجحيم الذي احدثكم عنه لم يُحمى لإبليس بل للإنسان الضعيف العاجز! الشؤم الذهبي ترسم لوحة الجرائم التي تزلزل الارض بضلمها، و تقوم بروايته الجدة الممرضة بكُل إرتباكٍ وقلق. في السطور الأخيرة تكتب لنا المشؤومة الذهبية بقلمها و قلبها الممتلئ بالاَلام و الذكريات البشعة ((لكي نقلل الجرائم والشر،علينا بتوعية المجتمع لإعادة تأهيل المواطن نحو السلام))

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نازیلا پێشرەو، ولدت سنة 1999 وتبلغ من العمر 22 سنة، تسكن في مدينة السليمانية، تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم الفنون السينمائية، أثناء سنوات دراستها و بعدها استمرت نازيلا بالعمل في مجال الأفلام. الى جانب ذلك، كتبت العديد من القصص القصيرة. لطالما كانت الفنون والكتابة من هواياتها المفضلة، تعبر من خلال كلماتها عن نفسها وأفكارها.

(لا أريد أن أكون هو بعد الآن) هو عنوان قصتها القصيرة حيث تروي قصة فتاة شابة تعاني من مرض سرطان الثدي. وبسبب قطع ثدييها وتساقط شعرها يسلب منها المجتمع انوثتها وهي تحاول جاهدة لاسترداد هويتها الخاصة ولا ترضى أن يتم تلبيسها ثوب الذكورة.

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عثمان حسين يوسف (18 سنة) يسكن في زاخو- دهوك ويدرس في الصف ال 12. عثمان يهوى الكتابة بشكل عام وكتابة القصص والروايات بشكل خاص، ويعمل في الوقت الحالي بكتابة قصة جديدة. عثمان يطمح بأن يصبح يوماً ما كاتباً معروفاً.

فأر : تتحدث القصة القصيرة التي شارك بها عن الذين يقومون بأعمال خاطئة وضد القانون في سبيل عوائلهم، وفي قرارة أنفسهم يعرفون أن ما يقومون به هو خطأ لكن يقنعون أنفسهم بأنه عمل مقبول.