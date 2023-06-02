"سلم الرواتب" يعود إلى ساحة التحرير (صور)

شفق نيوز / شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، قبل ظهر اليوم الجمعة، عودة الحراك الاحتجاجي المتعلق بدعوات تعديل "سلم رواتب الموظفين"، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورفع المتظاهرون وهم شريحة من موظفي دوائر الدولة، شعارات عدة وثقتها عدسة وكالة شفق نيوز، من بينها "لن نسكت.. تعديل سلم الرواتب مطلبنا"، فضلاً عن رفع العلم العراقي.

ونظمت التظاهرة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب الخاص بالموظفين لتقليل الفوارق الطبقية بين موظفي الوزارات ومساواتها، وفقاً لمتظاهرين تحدثوا لوكالة شفق نيوز، معتبرين أن سلم الرواتب الحالي "غير منصف" وهناك فوارق كبيرة بالرواتب بين وزارة وأخرى.

وتظاهر المئات من موظفي الوزارات العراقية، في العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد، مطلع شهر أيار الماضي، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب قبل إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2023.