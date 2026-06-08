العراق يعيد فتح أجوائه ويستأنف الرحلات الجوية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الاثنين، إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات العراقية.

وذكرت السلطة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قرار إعادة فتح الأجواء يأتي بعد تقييم الأوضاع بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن استمرار حركة الملاحة الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن".

وأكدت السلطة، بحسب البيان، استمرار متابعة المستجدات وتقييمها بشكل متواصل بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان الحفاظ على سلامة الأجواء العراقية وأمنها.

وأضافت أنها "ستقوم بإشعار شركات الطيران والمسافرين بأي تطورات أو مستجدات تتعلق بحركة الملاحة الجوية عبر القنوات الرسمية المعتمدة".

يذكر أن سلطة الطيران المدني العراقي قد أعلنت، مساء يوم أمس الأحد، غلق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة وذلك بشكل مؤقت واحترازي، على خلفية عودة الحرب بين إسرائيل وإيران.