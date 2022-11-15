سلطة الطيران تروي لشفق نيوز تفاصيل حريق "صالة بابل" في مطار بغداد

شفق نيوز/ أوضحت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الثلاثاء، تفاصيل الحريق الذي اندلع في "صالة بابل" داخل مطار بغداد الدولي، مؤكدة تشكيل لجنة تحقيق بالحادث.

وقال المتحدث باسم السلطة جهاد ديوان لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في الساعة الخامسة عصراً في صالة بابل حيث كان فيها أعمال صيانة وتطوير"، مؤكدا "لا يوجد خسائر بشرية، وهناك خسائر مادية بسيطة جداً".

واشار ديوان الى "تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير أمن مطار بغداد الدولي لمعرفة ملابسات الحريق".

وأكد، "عدم وجود أي تأجيل لأي رحلة"، لافتاً إلى أنه جرى "تحويل المسافرين إلى صالة نينوى بعد اندلاع الحريق في صالة بابل".

وتمكنت فرق الدفاع المدني، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، من اخماد حريق داخل كافتيريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي، وفق بيان للمديرية، الذي أشار إلى اسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات الاختناق نتيجة كثافة الدخان.

في وقت أخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن التحقيقات الأولية تظهر أن أسباب الحريق نتيجة وجود أعمال (لحيم) داخل كافتيريا في صالة المغادرين وتطاير الشرر الامر الذى ادى الى اندلاع الحريق.