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سلطة الطيران "تتريث" باعتماد شهادة لقاح كورونا للسفر خارج العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-29T16:05:59+0000
سلطة الطيران "تتريث" باعتماد شهادة لقاح كورونا للسفر خارج العراق

شفق نيوز / أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأربعاء، توجيها بشأن اعتماد شهادة "التلقيح" الدولية لمسافريه.

وطالبت السطلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المسافرين وشركات الطيران العاملة في البلاد كافة بـ"التريث في الوقت الحاضر بإعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق، والإعتماد على فحص (pcr) قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم".

وكانت دائرة العيادات الطبية الشعبية في العراق، قد قررت تطبيق مشروع إصدار "شهادة التلقيح الدولية" للعراقيين الملقحين بجرعتين من أحد لقاحات كورونا، وذلك مقابل (30) ألف دينار عراقي، اعتبارا من التاسع من أيلول الحالي.

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