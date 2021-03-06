الطيران المدني : إلزام فحص ( PCR ) والمعاملة بالمثل في حركة المسافرين إلى العراق

شفق نيوز/ قررت سلطة الطيران المدني العراقي إلزام فحص ( PCR ) والمعاملة بالمثل في حركة المسافرين والوافدين إلى البلاد

وأوضحت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان، اليوم السبت ، أنه استناداً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)، بإلغاء قرارها السابق رقم (١ لسنة ۲۰۲۱)، والفقرة ( ۲ ) من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۱ لسنة ۲۰۲۰) بشأن الدول الممنوع السفر إليها والوافدين منها، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، وتضمن نص قرار اللجنة جلب فحص ( PCR ) من مراكز ومختبرات رصينة خلال ( ۷۲ ) ساعة قبل دخول الوافدين إلى العراق يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس (كوفيد - 19 ) .

وأكدت بأن سيتم حجر الوافدين إلى العراق حجراً إجباريا في أماكن عملهم أو تواجدهم لمدة ( 14 ) يوما، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين التأكد من عدم ظهور أي أعراض مرض لديهم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.