سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الطيران المدني : إلزام فحص ( PCR ) والمعاملة بالمثل في حركة المسافرين إلى العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-06T08:47:47+0000
الطيران المدني : إلزام فحص ( PCR ) والمعاملة بالمثل في حركة المسافرين إلى العراق

شفق نيوز/ قررت سلطة الطيران المدني العراقي إلزام فحص ( PCR ) والمعاملة بالمثل في حركة المسافرين والوافدين إلى البلاد 

وأوضحت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان، اليوم السبت ، أنه استناداً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس  كورونا)، بإلغاء قرارها السابق رقم (١ لسنة ۲۰۲۱)، والفقرة ( ۲ ) من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۱ لسنة ۲۰۲۰) بشأن الدول الممنوع السفر إليها والوافدين منها، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، وتضمن نص قرار اللجنة جلب فحص ( PCR ) من مراكز ومختبرات رصينة خلال ( ۷۲ ) ساعة قبل دخول الوافدين إلى العراق يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس (كوفيد - 19 ) .

وأكدت  بأن سيتم حجر الوافدين إلى العراق حجراً إجباريا في أماكن عملهم أو تواجدهم لمدة ( 14 ) يوما، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين التأكد من عدم ظهور أي أعراض مرض لديهم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

related

الصحة العراقية: لقاح كورونا لا يقي من كورونا بنسبة 100%

Date: 2021-02-24 04:51:44
الصحة العراقية: لقاح كورونا لا يقي من كورونا بنسبة 100%

العراق يسجل انخفاضا ملحوظا بإصابات ووفيات كورونا وحالات الشفاء تتخطى 300 ألف

Date: 2020-10-03 10:18:11
العراق يسجل انخفاضا ملحوظا بإصابات ووفيات كورونا وحالات الشفاء تتخطى 300 ألف

العراق يسجل 902 اصابتين و11 حالة وفاة بكورونا

Date: 2021-01-01 12:25:01
العراق يسجل 902 اصابتين و11 حالة وفاة بكورونا

كورونا العراق.. الإصابات تتخطى 130 ألفاً والوفيات تقترب من 5 آلاف

Date: 2020-08-03 12:26:48
كورونا العراق.. الإصابات تتخطى 130 ألفاً والوفيات تقترب من 5 آلاف

الحكومة العراقية تعزل مسؤولا في مطار بغداد بسبب حادثة رحلة الاردن

Date: 2020-04-16 00:22:54
الحكومة العراقية تعزل مسؤولا في مطار بغداد بسبب حادثة رحلة الاردن

وفيات كورونا تتخطى حاجز 11 ألفاً في العراق

Date: 2020-11-02 13:28:16
وفيات كورونا تتخطى حاجز 11 ألفاً في العراق

العراق يسجل اعلى معدل بالوفيات واكثر من 1000 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-13 17:35:39
العراق يسجل اعلى معدل بالوفيات واكثر من 1000 اصابة جديدة بكورونا

في يوم المهاجرين.. أحدث الاحصاءات في كوردستان والعراق والعالم

Date: 2019-12-18 22:11:21
في يوم المهاجرين.. أحدث الاحصاءات في كوردستان والعراق والعالم