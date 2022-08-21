سلطة الطيران المدني توضح بشأن العقد الخاص بالحماية الأمنية لمطار بغداد

شفق نيوز/ أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأحد، توضيحاً بشأن العقد الخاص بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي.

وقالت السلطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "ملتزمة بتطبيق أعلى المعايير المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني lCAO، وبما يتعلق بما تم تداوله من قبل بعض النواب الخاص بعقد الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي نؤكد على أن جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطتنا بخصوص أي تعاقد سيما موضوع الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي إنما يتم وفق الإجراءات الأصولية والضوابط والقوانين العراقية النافذة واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 122 لسنة 2022 والموافقات الأمنية الرسمية بذلك".

وأضافت ، أن "التدقيق لأي شركة أمنية يبقى مستمراً لما بعد الإحالة والتعاقد من خلال الحصول على الإجازة الرسمية بممارسة المهنة الصادرة من قبل وزارة الداخلية ، إضافةً إلى التدقيق الأمني لجميع البيانات والوثائق الرسمية الخاصة بكوادر الشركات المتعاقدة مع سلطة الطيران المدني".

ولفتت سلطة الطيران المدني إلى أنها "تتعامل بشفافية ووضوح مع جميع المؤسسات الحكومية والبرلمانية في الرد على أي سؤال أو استفسار من قبلها، لاسيما ما تم الإجابة عليه من اسئلة مطروحة لبعض السادة النواب وتزويدهم بجميع الوثائق والأوليات الخاصة بجميع التعاقدات التي تبرمها السلطة وفق الضوابط الأصولية".