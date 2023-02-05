سلطة الطيران المدني توجه إدارة مطار النجف بعدم الدخول في التزامات تعاقدية (وثائق)

شفق نيوز/ أظهرت وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، يوم الأحد، مخالفة ادارة مطار النجف الدولي لتوجيهات سلطة الطيران المدني العراقية.

وجاء في الوثائق التي تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه، ان "إدارة المطار وقعت عقداً لشراء انابيب شبكة الحريق للصالات بمبلغ 852 ألف دولار".

وفي وثيقة ثانية، موجهة سلطة الطيران المدني إلى ادارة مطار النجف، ذكرت السلطة، انه "استناداً إلى الأمر الديواني ذي العدد (22196) الصـادر بموجب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء ذي العدد (2295767/3003) المؤرخ في ۲۰۲۲/۱۲/۲۲، نسب رئيس سلطة الطيران المدني عدم قيامكم بالدخول بالتزامات عقدية لحين الإنتهاء من توصيات الأمر الديواني المشار إليه في أعلاه وبخلافه تتحمل إدارة المطار المسؤولية القانونية والإدارية وإعتباراً من تاريخه أعلاه.