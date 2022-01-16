سلطة الطيران تلزم المسافرين العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية وفحص (PCR)

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي يوم الأحد إلزام المسافرين العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية إضافة إلى فحص (PCR) قبل موعد الرحلة بـ72 ساعة.

وقال مطار بغداد الدولي في بيان اليوم، إنه "بناءً على التوجيهات الصادرة من سلطة الطيران المدني العراقي ، تود إدارة المطار أن توضح للمسافرين كافة، البدء بإلزام الوافدين والمغادرين كافة، من العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية (المحتوية على رمز التحقق IQ)، يثبت تلقي الشخص على الأقل جرعتين بأحد لقاحات كوفيد-19، إضافة إلى فحص (PCR) قبل موعد الرحلة ب 72 ساعة، واستثناء من يتعذر عليه لأسباب صحية تثبت ذلك، وكذلك الغاء العمل بإستثناء المعتمرين من شرط إبراز البطاقة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد-"19.

كما وجهت إدارة مطار بغداد الدولي "أمن المطار على تقديم المساعدة اللازمة للملاكات الصحية العاملة في المطار وفي حال وجود تزوير ببطاقات التطعيم الدولية، أو فحص (PCR) للمسافرين، سيتم منعهم من السفر ".