سلطة الطيران المدني تكتفي بشهادة تلقي لقاحات كورونا للمسافرين العراقيين والأجانب

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، يوم الاثنين، عن الاستغناء عن فحص الإصابة بفيروس كورونا والاكتفاء بشهادة اللقاح الدولية، للوافدين والمغادرين من العراق.

وقالت سلطة الطيران في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استنادا إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يتم الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح الدولية (COVID-19)، للوافدين إلى العراق أو المغادرين منه، سواء من المواطنين العراقيين أو الأجانب".

وأشارت إلى أن "الأطفال بأعمار 12 سنة فما فوق يكفي إبراز تلقيهم جرعة واحدة من لقاح (جونسون أند جونسون)، أو جرعتين لبقيّة الأنواع من اللقاحات، وعدم المطالبة بنتيجة فحص (PCR) عند مغادرة العراق أو الدخول إليه بدءاً من الأول من نيسان/ فبراير المقبل".

واستثنت سلطة الطيران في بيانها "من لديهم حالات خاصة تمنع تلقيهم اللقاحات على أن تكون معززة بالتقارير الطبية الصادرة من اللجان المختصة والزامهم بجلب فحص (PCR) سالب أجري خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة يثبت عدم اصابتهم بفيروس كورونا".

وكانت سلطة الطيران المدني العراقية، قد أعلنت في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، عن إلزام المسافرين العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية إضافة إلى فحص (PCR) قبل موعد الرحلة بـ72 ساعة.