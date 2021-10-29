سلطة الطيران المدني تتريث في تطبيق شرط "شهادة التلقيح"

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي يوم الجمعة التريث في تطبيق اعتماد شهادة التلقيح الدولية كشرط للمسافرين العراقيين الراغبين بالسفر إلى خارج البلاد.

وقالت السلطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تود أن تبين لمسافرينا الكرام ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بالتريث في الوقت الحاضر بإعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق والى اشعار اخر".

وأضافت أنه سيجري الإعتماد على فحص (pcr) قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي قد أوعزت مؤخراً لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بإلزام المسافرين المغادرين من المطارات العراقية كافة بإبراز شهادات التلقيح الإلكترونية الدولية، بدءاً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بالإضافة إلى متطلبات الدول المراد السفر إليها.

وفي ١٧ تشرين الأول/أكتوبر الجاري، باشرت وزارة الصحة العراقية بإصدار شهادة التلقيح الإلكترونية الدولية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وسيرتبط النظام الجديد الخاص بهذه الشهادة مع أنظمة جميع دول العالم ذات العلاقة.

كما أعلنت وزارة الصحة العراقية إطلاق منصة "عراق باس"، لتمكين المتلقين للقاح بجرعتين ضد فيروس كورونا من الحصول على شهادات التلقيح الدولية.