سلطة الطيران المدني: مطار كركوك الدولي جاهز لاستقبال جميع الرحلات الجوية

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي يوم الخميس عن منحها التراخيص الرسمية لمطار كركوك الدولي لاستقبال جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بعد مصادقة الجامعة التكنلوجية العراقية على التصاميم والخرائط الخاصة بالمطار.

وقالت السلطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تود أن توضح للرأي العام بخصوص ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمنح الترخيص لمطار كركوك الدولي من قبلها ، وبعد استيفاء المطار لجميع المعايير والمتطلبات الدولية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطارات في سلطة الطيران المدني العراقي ، والمتطابقة مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي (lCAO ) .

وبيّنت أن "هناك أمورا فنية تتعلق بمنح أو أعطاء الترخيص لهذا المطار من قبلها والتي يجب استكمالها لهذا الغرض ، موكدةٌ : إن التصاميم والخرائط الخاصة بالمطار حاليا بعهدة الجامعة التكنولوجية لغرض المصادقة عليها ، والتأكد من قبل سلطة الطيران المدني العراقي من استكمال جميع تلك المعايير والمتطلبات الدولية في مطار كركوك الدولي وعلى ضوء ذلك تمنح السلطة الترخيص للمطار والذي يُعد جاهزاً لأستقبال جميع الرحلات الجوية.

وأفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد الموافق 23 من شهر آيار الماضي بأن وزارة الداخلية كلفت قرابة 500 منتسب من ملاكاتها في مهمة حماية مطار كركوك الدولي تمهيدا لإفتتاح أمام حركة الملاحة الجوية الداخلية والخارجية.

يشار إلى أن مطار كركوك قد إستكمال التحضيرات كافة للبدء بعملية تسيير الرحلات الجوية الداخلية بين المحافظات العراقية كخطوة أولى وبعدها ينطلق لآفاق العالم الخارجي.