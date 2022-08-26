سلطة الطيران المدني العراقي: مروحية وزارة النفط التي سقطت غير مسجلة

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الجمعة، أن الطائرة المروحية التابعة لوزارة النفط والتي سقطت في محافظة الأنبار غربي البلاد غير مسجلة لدى السلطة، داعية الوزارة إلى تسجيل طائراتها أصوليا.

وقالت السلطة في بيان اليوم، إن "بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تداولت حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لوزارة النفط حيث، وبينت تلك الوسائل ان المسؤول عن الطائرة هي سلطة الطيران المدني العراقي".

وأوضح البيان أن الطائرة موضوع البحث غير مسجلة في السجل المدني للطائرات العراقية حيث وجه قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي من خلال المخاطبات الرسمية والاجتماعات مع ممثلين عن وزارة النفط لغرض وضع الية تسجيل تلك الطائرات اصوليا وفق قانون وتعليمات السلطة ومتابعة الية تشغيلها وصيانتها من قبل مفتشي سلطة الطيران"، مستدركا

"ولكن لم تكن هنالك اية استجابة لمتطلبات سلطة الطيران المدني العراقي من قبل وزارة النفط حيث تم تشغيل تلك الطائرات دون اخذ الموافقات الاصولية من قبل الاقسام المختصة في سلطة الطيران".

وأفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بسقوط مروحية تابعة لوزارة النفط في صحراء النخيب بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة هليكوبتر تابعة لاحدى الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط سقطت نتيجة خلل فني اثناء الإقلاع ونتيجة سرعة الرياح ضمن صحراء النخيب دون اصابات تذكر".

ولفت الى ان "الطائرة تابعة لشركة استكشاف نفط السادسة ضمن منطقة الكتيبة قاطع صحراء شرق النخيب"، موضحاً ان "أضراراً جسيمة لحقت بالطائرة اضافة الى اصابة عامل بالشركة في منطقة الرأس".