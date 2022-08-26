سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سلطة الطيران المدني العراقي: مروحية وزارة النفط التي سقطت غير مسجلة

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-26T07:15:57+0000
سلطة الطيران المدني العراقي: مروحية وزارة النفط التي سقطت غير مسجلة

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الجمعة، أن الطائرة المروحية التابعة لوزارة النفط والتي سقطت في محافظة الأنبار غربي البلاد غير مسجلة لدى السلطة، داعية الوزارة إلى تسجيل طائراتها أصوليا.

وقالت السلطة في بيان اليوم، إن "بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تداولت حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لوزارة النفط حيث، وبينت تلك الوسائل ان المسؤول عن الطائرة هي سلطة الطيران المدني العراقي".

وأوضح البيان أن الطائرة موضوع البحث غير مسجلة في السجل المدني للطائرات العراقية حيث وجه قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي من خلال المخاطبات الرسمية والاجتماعات مع ممثلين عن وزارة النفط لغرض وضع الية تسجيل تلك الطائرات اصوليا وفق قانون وتعليمات السلطة ومتابعة الية تشغيلها وصيانتها من قبل مفتشي سلطة الطيران"، مستدركا

"ولكن لم تكن هنالك اية استجابة لمتطلبات سلطة الطيران المدني العراقي من قبل وزارة النفط حيث تم تشغيل تلك الطائرات دون اخذ الموافقات الاصولية من قبل الاقسام المختصة في سلطة الطيران".

وأفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بسقوط مروحية تابعة لوزارة النفط في صحراء النخيب بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة هليكوبتر تابعة لاحدى الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط سقطت نتيجة خلل فني اثناء الإقلاع ونتيجة سرعة الرياح ضمن صحراء النخيب دون اصابات تذكر".

ولفت الى ان "الطائرة تابعة لشركة استكشاف نفط السادسة ضمن منطقة الكتيبة قاطع صحراء شرق النخيب"، موضحاً ان "أضراراً جسيمة لحقت بالطائرة اضافة الى اصابة عامل بالشركة في منطقة الرأس".

related

وثيقة .. العراق يجبر مسافرين على تعهد بعدم العودة للبلاد لحين زوال كورونا

Date: 2020-06-13 15:51:01
وثيقة .. العراق يجبر مسافرين على تعهد بعدم العودة للبلاد لحين زوال كورونا

كاشفة تفاصيلها.. مطار بغداد: ملتزمون بالتوجيهات الخاصة للزيارة الأربعينية

Date: 2021-09-08 17:18:52
كاشفة تفاصيلها.. مطار بغداد: ملتزمون بالتوجيهات الخاصة للزيارة الأربعينية

العراق يحدد فئات مشمولة بالسفر إلى الهند

Date: 2021-09-12 20:03:14
العراق يحدد فئات مشمولة بالسفر إلى الهند

الياسري: قدمنا طلبا إلى مجلس الوزراء لربط مطار النجف بالمحافظة

Date: 2021-09-14 17:47:49
الياسري: قدمنا طلبا إلى مجلس الوزراء لربط مطار النجف بالمحافظة

سلطة الطيران المدني تتريث في تطبيق شرط "شهادة التلقيح"

Date: 2021-10-29 16:31:31
سلطة الطيران المدني تتريث في تطبيق شرط "شهادة التلقيح"

بعد يومين من التريث.. العراق يلزم مسافريه بابراز شهادة اللقاح والمسحة (وثيقة)

Date: 2021-11-01 07:55:42
بعد يومين من التريث.. العراق يلزم مسافريه بابراز شهادة اللقاح والمسحة (وثيقة)

سلطة الطيران تلزم المسافرين العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية وفحص (PCR)

Date: 2022-01-16 11:08:53
سلطة الطيران تلزم المسافرين العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية وفحص (PCR)

رغم قيود كورونا.. نحو 5 ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية العام الماضي

Date: 2022-02-10 08:58:10
رغم قيود كورونا.. نحو 5 ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية العام الماضي