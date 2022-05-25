تأكيداً لـشفق نيوز.. لجنة بغداد التحقيقية بحادث "الطفل المتسول" تعلن نتائجها وتحدد "المقصرين"

شفق نيوز/ أكدت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأربعاء، ما اوردته وكالة شفق نيوز حول وصول لحنة تحقيقية من العاصمة بغداد الى النجف للإطلاع على ملابسات دخول "طفل متسول" الى مطار النجف وتأخيره رحلة ايرانية لمدة ساعتين.

وقالت السلطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على حادثة دخول الطفل إلى إحدى الطائرات قبيل إقلاعها من مطار النجف الأشرف الدولي، شكلنا لجنة تحقيقية توجهت إلى المطار للوقوف على أسباب الحادث".

وأضافت، "من خلال تقصي الحقائق ومراجعة أرشيف الكاميرات والاجتماع مع لجنة أمن المطار برئاسة مدير المطار وعضوية الجهات الأمنية، بالاضافة إلى تواجد لجنة أخرى مشكلة من قبل محافظ النجف الأشرف برئاسة معاون المحافظ ورؤساء الدوائر الأمنية في المحافظة، تبين أن الشركة الأمنية هي المسؤولة عن حماية وأمن المطار، وتم التعاقد معها من قبل إدارة مطار النجف منذ عام 2019".

وتابعت سلطة الطيران المدني العراقي، "سيتم توجيه إدارة المطار بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة الامنية والمتسببين حالما تنتهي اللجنة التحقيقية من اعمالها وترفع توصياتها لرئاسة السلطة".

واختتمت بالقول ، "في هذا الصدد نؤكد أنه لا يوجد نية للتعاقد مع الشركة المذكورة لحماية مطار بغداد الدولي وما ورد في تقارير بعض القنوات الفضائية والوكالات غير دقيق ولا يمت للواقع بصلة".

وامس الثلاثاء، أفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بوصول لجنة تحقيقية من العاصمة بغداد الى محافظة النجف للوقوف على ملابسات الخرق الأخير (تسلل الطفل المتسول) إلى داخل مطار المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة تحقيقية من بغداد وصلت الى النجف للإطلاع على ملابسات الخرق الأمني الذي حصل اليوم في مطار النجف الدولي والتحقيق في حيثياته واجراءات إدارة المطار".

وقررت إدارة مطار النجف الدولي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إعفاء مدير الرقابة في مطار النجف على خلفية الخرق الامني المتمثل بدخول أحد الأطفال المتسولين والوصول لإحدى الطائرات.

وكان مصدر أمني في محافظة النجف قد افاد في وقت سابق من اليوم، بأن طفلاً دون العاشرة من العمر تمكن من اختراق امن مطار النجف والوصول إلى نقطة انطلاق طائرة ايرانية تستعد للإقلاع إلى ايران مع مسافرين على متنها، وذلك لطلب المساعدة (الگدية من المسافرين)".

وبين المصدر، أن "امن الطائرة تنبه للطفل وقام بتعطيل الرحلة لمدة اكثر من ساعتين، وانزال المسافرين من على متنها للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين على متن الطائرة"، موضحا ان "قوة امن المطار اعتقلت الطفل وقامت بنقله خارج المطار، بعدما أدخل المطار في حالة إنذار".