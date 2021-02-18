سلطة الطيران المدني العراقي تتحدث عن الرحلات الجوية خلال الحظر

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي يوم الخميس أن تسيير الرحلات الجوية من وإلى البلاد ستستمر على نفس الوتيرة خلال سريان مدة الحظر.

وقالت السلطة في بيان اليوم، إن حركة الملاحة الجوية في المطارات العراقية العاملة في البلاد تسير بانسيابية عالية وبصورة طبيعية ولا يوجد أي تاخير أو تأجيل في مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة فيه خلال أيام حظر التجوال والذي سيطبق أعتباراً من مساء هذا اليوم الخميس في الساعة الثامنة .

وأكدت حصولها على الاستثناءات والموافقات الرسمية من قبل الجهات العليا لحركة موظفي المطارات والمسافرين حاملي تذاكر السفر من وصولهم إلى المطارات دون أي معوقات أو معرقلات في فترة حظر التجوال .

قررت السلطات العراقية، إصدار استثناء لفئتين من حظر التجوال الصحي والخاص بالوقاية من وباء كورونا والذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الخميس.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد أصدرت عدة تعليمات للحد من تفشي فيروس كورونا وسلالته الجديدة، من بينها فرض حظر تجوال كلي أيام الجمعة والسبت والأحد، وحظر جزئي من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجراً في باقي أيام الأسبوع، وفرض غرامة مالية على من لا يرتدي الكمامة والطبية، ومنع إقامة مجالس العزاء ومناسبات الأفراح وغلق دور العبادة وإجراءات أخرى.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن الاستثناء شمل موظفي مطار بغداد والمسافرين الحاملين لتذاكر السفر من حظر التجوال.