"سلطانتهم" بقبضة الداخلية بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالقبض على المدعوة رقية علي حبيب، بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعوة رقية علي حبيب، الملقبة بـ(وهج سلطانتهم) لقيامها بنشر محتوى يتضمن إساءةً للآداب العامة".

وأضاف أن "القضية أُحيلت إلى محكمة الكرخ المتخصصة بقضايا النشر والإعلام، بصفتها الجهة القضائية المعنية، لإيقاع العقوبات بحقها وفقاً للقوانين النافذة".