سلطات محلية توجّه بإغلاق محال بيع المشروبات الكحولية في محافظة عراقية (وثيقة)

شفق نيوز/ وجّه إسماعيل خضير هلوب رئيس الحكومة المحلية وكالة في محافظة صلاح الدين، اغلاق محال بيع المشروبات الكحولية في المحافظة كافة.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن مكتب المحافظ ومذيّل بتوقيعه، وتم توجهه الى السلطات الأمنية دائرة السياحة في صلاح الدين، فقد تقرر غلق محال بيع المشروبات الكحولية كافة في عموم صلاح الدين، وبخلاف ذلك يتحمل المخالف التبعات القانونية الواردة في القانون.

ووجهت الهيئة العامة للجمارك العراقية، في يوم 4 من شهر آذار/مارس الماضي، المناطق والمراكز الجمركية كافة بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.

ونشرت الوقائع العراقية، (الجريدة الرسمية التي تتضمن القوانين والقرارات المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية)، في 22 شباط المنصرم، قانون واردات البلديات في المادة 14/ أولاً والذي ينص "يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، ويعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار، ولا تزيد على 25 مليون دينار عراقي".

وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السابعة التي عقدها في 14 شباط 2023 "فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 200% من وحدة قياس منتج المشروبات الكحولية المستورد إلى العراق من الدول والمنشأ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية".