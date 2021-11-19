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سلطات صلاح الدين تستعين بالعشائر لحسم ملف عالق منذ ست سنوات

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-19T10:42:15+0000
سلطات صلاح الدين تستعين بالعشائر لحسم ملف عالق منذ ست سنوات

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي في صلاح الدين اليوم الجمعة عن جهود وإجراءات أمنية وعشائرية وصفها بالمكثفة لإعادة مئات الاسر المشردة منذ ست سنوات جنوبي المحافظة.

وقال قائممقام الدجيل جنوبي صلاح الدين عبد العزيز فزع محمد لوكالة شفق نيوز. ان اكثر من 400 اسرة نازحة لم تعد حتى الآن الى مناطق "القره غول" جنوبي شرقي الدجيل لأسباب ودواع امنية وعشائرية، مستدركاً "تم حسم ملف عودة 90 اسرة منها والبقية قيد التدقيق والاجراءات الامنية".

وعزا محمد تأخر عودة الاسر النازحة الى اجراءات التدقيق الامني والاستخباري لمنع تسلل وعبور مطلوبين ومدانيين بالتعاون مع داعش أو متورطين بممارسات إرهابية ابان احداث 2014 مشيرا الى ان اجراءات التدقيق الامني مستمرة للحفاظ على استقرار المناطق المحررة ومنع عودة الهجمات والحوادث التي تهدد الاستقرار المجتمعي والعشائري.

ولفت الى جهود عشائرية لحسم الخلافات والثارات بالتنسيق مع السلطات الامنية لانهاء اي موانع تعيق عودة الابرياء الى مناطق سكناهم وممارسة حياتهم الطبيعية ونشاطهم المعيشي مبينا ان الكثير من المناطق النازحة مصادر زراعية للكثير من المحاصيل التي تدعم الاقتصاد الوطني.

ولازالت المئات من الاسر النازحة منذ احداث داعش 2014 مهجرة خارج مناطقها بسبب الثارات العشائرية او الشبهات الامنية الى جانب المشاكل الخدمية فيما اكدت محافظة صلاح الدين حسم ملف اسر الدواعش التي لا تشكل خطرا على الامن الاجتماعي في عدة مناطق .

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