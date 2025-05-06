سلسلة من الهزات الارضية تضرب كركوك بفعل نشاط زلزالي

شفق نيوز/ كشف قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل عدة هزات أرضية في محافظة كركوك، آخرها كانت صباح اليوم.

وقال قسم الرصد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تسجيل هزات أرضية متتالية خلال ليلة أمس وصباح اليوم شمال محافظة كركوك".

وبين أن "آخر هزة أرضية تم تسجيلها في المحافظة، كانت بقوة 3.1 في الساعة 08:26 صباح اليوم الثلاثاء".

في حين أوضح مراسل شفق نيوز، أن الأسباب الجيولوجية للنشاط الزلزالي في منطقة كركوك، تعود إلى كون تلك المنطقة تُعد من المناطق التي تشهد نشاطاً زلزالياً ملحوظاً بين الحين والآخر، ويعود هذا النشاط إلى مجموعة من العوامل الجيولوجية المعقدة والمتداخلة، من أبرزها الموقع الجغرافي والجيولوجي الحساس.

ولفت إلى أن كركوك تقع عند نقطة التقاء حيوية بين صفيحتين تكتونيتين رئيسيتين، هما الصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية. ويمثل هذا الحد الفاصل، المعروف في الخرائط الجيولوجية بـ"الخط الأسود"، منطقة ضغط جيولوجي عالٍ يؤدي إلى تكوّن صدوع نشطة وتحرّكات أرضية دورية. هذا الموقع يجعل المدينة عرضة لتأثيرات مباشرة من القوى التكتونية.

وأشار إلى وجود صدوع نشطة قريبة، حيث تمر بالقرب من كركوك مجموعة من الصدوع الجيولوجية النشطة، أبرزها صدع زاغروس، الذي يمتد من جبال زاغروس في إيران باتجاه العمق العراقي. هذا الصدع من الأنظمة التكتونية النشطة، وتحرّكاته المتكررة تُعد من الأسباب الرئيسة للهزات الأرضية التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن التأثيرات البشرية المرتبطة بالصناعة، حيث لا يمكن إغفال الدور الذي قد تؤديه بعض الأنشطة الصناعية في تحفيز النشاط الزلزالي، ولاسيما في مدينة مثل كركوك التي تُعد من أبرز مراكز استخراج النفط والغاز في العراق. فعمليات الحفر والضخ العميق قد تؤدي في بعض الحالات إلى حدوث ما يُعرف بالزلازل المستحثة، وهي هزات صغيرة تنجم عن تغيّر التوازن الطبيعي في الطبقات الجوفية.

وشدد على أن فهم البنية الجيولوجية لكركوك ودراسة النشاط التكتوني المحيط بها يُعد أمراً بالغ الأهمية لتقييم المخاطر الزلزالية ووضع استراتيجيات السلامة والوقاية، خاصة في ظل التوسع العمراني والصناعي المتسارع في المنطقة.

ويوم أمس الاثنين، أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، وقوع هزة أرضية بقوة 3.6 درجة شمالي محافظة كركوك.

وقال قسم الرصد الزلزالي في الهيئة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المراصد الزلزالية سجلت مساء اليوم 5 أيار/ مايو، هزة أرضية في شمال محافظة كركوك".

وبين أن "قوة الهزة بلغت 3.6 درجة عند الساعة 06:21 مساءً، وشعر بها عدد من المواطنين في المناطق القريبة"، مؤكداً أنه "لم تردنا اي تفاصيل عن أضرار بشرية أو مادية".