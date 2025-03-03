سلسلة إعفاءات واحتفالات في جامعة الموصل تثير الجدل (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وثيقة رسمية صادرة عن جامعة الموصل، عن إعفاء المساعد العلمي في جامعة الموصل منير سالم طه، من مهامه بعد تقديمه طلب إعفاء مفاجئ.

وهو السابع في سلسلة الإعفاءات التي شهدتها الجامعة منذ تولي الإدارة الجديدة برئاسة الدكتور وحيد حامد، فيما يرى الأكاديميون أن هذه التغييرات قد تؤثر على تصنيف الجامعة العريقة.

ووفقاً لمصادر مطلعة داخل الجامعة، أبلغت وكالة شفق نيوز، فإن هذه الإعفاءات شملت شخصيات أكاديمية بارزة، بما في ذلك مديري الإعلام الجامعي، والجودة، والشؤون الطلابية، والتعليم المستمر، والشؤون العلمية، إضافة إلى مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية.

وفي منشور له عبر صفحته الشخصية، تابعته وكالة شفق نيوز، ألمح الدكتور منير سالم طه إلى أنه لم يغادر منصبه بإرادته، بل "تحت ضغوطات قوية".

وكتب طه "لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت"، ما يشير بوضوح إلى أن قرار مغادرته كان نتيجة لضغوطات فرضتها إدارة الجامعة.

الدكتور طه، الذي خدم في الجامعة لأكثر من 40 عاماً، ودع زملاءه وطلابه برسالة مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسبما ذكرته المصادر نفسها، فإن الإعفاءات لم تكن عشوائية أو نتيجة لتقييم أكاديمي، بل كانت بسبب "تعامل مذل ومخزٍ واستفزازي وتعسفي" من قبل الرئاسة الجديدة.

وأضافت المصادر أن هذه الأجواء التي وصفوها بـ"غير الصحية خلقت بيئة طاردة للكفاءات الأكاديمية، مما دفع العديد من الأكاديميين أصحاب الخبرات الطويلة والمناصب الرفيعة للتقدم بطلبات إعفاء".

ورغم التغييرات المثيرة للجدل، لم تصدر إدارة جامعة الموصل حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذه الإعفاءات أو الأسباب التي تقف وراءها، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية في العراق.

ويشعر العديد من الأكاديميين بالقلق إزاء تأثير هذه التغييرات على سمعة الجامعة وتصنيفها الأكاديمي، خاصة في ظل ما وصفوه بممارسات قد تضر بمستوى التعليم في إحدى أعرق الجامعات العراقية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد أيام من تنظيم جامعة الموصل احتفالات تكريمية للحشد الشعبي داخل الحرم الجامعي، وهو ما اعتبره بعض الأكاديميين خرقاً للحيادية الأكاديمية، ما قد يؤثر سلباً على سمعة الجامعة وتصنيفها على الصعيدين المحلي والدولي.