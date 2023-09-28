"سلة خبز العراق" تنتقد خفض خطتها الزراعية.. والأنواء الجوية تُبشّر

شفق نيوز/ انتقد مدير زراعة واسط، أركان مريوش، يوم الخميس، خفض الخطة الزراعية للمحافظة، متوقعاً تسببها بتأثير مباشر على الكميات المنتجة وعلى مصالح الفلاحين، مشيراً إلى أن الأنواء الجوية بشّرت بهطول أمطار وتحسن الوضع المائي.

وقال مريوش لوكالة شفق نيوز، إن "حصة واسط خُفضت إلى 400 ألف دونم من الخطة العامة للبلدية البالغة مليون ونصف المليون دونم، وتم توزيعها على النسبة المئوية للمساحة على الأقضية والنواحي للمحافظة".

وأوضح، أن "هذه الخطة غير طموحة، ولا تلبي الحاجة الفعلية، وقليلة قياساً بالمساحات الزراعية الموجودة في المحافظة، لكن مشكلة المياه هي التحدي الذي يواجه تنفيذ الخطة الزراعية".

وتوقع "تنفيذ الخطة وتوفير البذور خلال الأيام المقبلة للبدء بالموسم الزراعي"، مبيناً أن "وزارة الزراعة وعدت خلال شهر تشرين الثاني زيادة في المساحات المزروعة وقد تتجاوز 400 ألف دونم وتصل إلى 700 ألف دونم".

وتابع، أن "واسط هي سلة خبز العراق بإنتاج سنوي يعادل ثلث المحافظات، وأن انحسار المساحة إلى 400 ألف دونم سيكون له تأثير مباشر على الكميات المنتجة وعلى مصالح الفلاحين"، مشيراً إلى أن "الأنواء الجوية تبشر بهطول أمطار وتحسن الوضع المائي، ونأمل بحصول موسم زراعي ناجح في العراق".