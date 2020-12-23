سلالة كورونا الجديدة تعلق النشاطات الفنية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت دائرة السينما والمسرح في العراق، يوم الاربعاء، عن تعليق النشاطات الفنية في العراق بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نظراً للتطورات الصحية حول انتشار فايروس كوفيد 20 وحفاظاً على سلامة جمهورنا الكريم، تقرر إيقاف كافة النشاطات الفنية و المسرحية والسينمائية والفنون الشعبية الخاصة بدائرة السينما والمسرح تنفيذاً للتعليمات المشددة الموجهة من خلية الأزمة الى كافة دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية وكافة المرافق الإجتماعية وإلى إشعار آخر".