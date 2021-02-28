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سلالة كورونا الجديدة تتوغل في نينوى وإعلان حالة تأهب قصوى

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-28T15:06:19+0000
سلالة كورونا الجديدة تتوغل في نينوى وإعلان حالة تأهب قصوى

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة نينوى، يوم الأحد، تسجيل ٣٠ إصابة بسلالة كورونا المتحورة، وذلك بعد تأكيد تشخيص الحالات من بغداد.

وقال مدير صحة نينوى، فلاح الطائي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة وبعد إرسالها ٥٠ حالة موجبة إلى بغداد خلال هذا الأسبوع، للتأكد فيما اذا كانت هذه الاصابات من السلالة القديمة أو الحديثة، تبين أن ٣٠ منها  كانت من  السلالة الحديثة".

 

وأضاف الطائي، أن "من بين المصابين طفلان إثنان، الأول عمره سنة ونصف، والآخر سنتان"، مؤكدا "أننا الآن حالة تأهب قصوى في المحافظة، واستعداد كامل لأي طارئ".

وكان الطائي، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق، أن مختبرات محافظة نينوى، لا تميز السلالة المنحورة من القديمة، وإنما تشخص الإصابة فقط، وأن مختبرات بغداد هي القادرة على تشخيص نوع السلالة.

‎ومنتصف فبراير/ شباط الجاري، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل أولى الإصابات بالسلالة الجديدة، دون تقديم إحصائيات بشأن أعداد مصابيها.

وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، فرضت السلطات حظرا شاملا للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وحظرا جزئيا باقي الأيام، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

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