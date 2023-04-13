سكنه "طاوزند".. الأمطار تأتي على أقدم منزل في الكوت

شفق نيوز/ أتت مياه الأمطار الغزيرة على أقدم منزل في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن أقدم منزل في الكوت تهدم ليلة أمس، نتيجة الأمطار دون تسجيل خسائر بشرية.

وبين أن المنزل وهو الأقدم في مدينة الكوت، والذي سكنه الجنرال الانكليزي طاوزند عندما تم محاصرتهم من قبل القوات العثمانية لعدة أشهر عام 1916 في الحرب العالمية الأولى.

وأشار إلى أن المنزل الذي يعد أثرياً عانى من الإهمال من قبل الحكومات المركزية والمحلية على مدار عقود من الزمن.