سكتة قلبية تودي بحياة حاج وحاجة عراقيين في الديار المقدسة

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، يوم الجمعة، وفاة حاج وحاجة عراقيين في المملكة العربية السعودية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحاج علي طارش جاسم البيضاني من محافظة بغداد بعمر 43 سنة تعرض الى سكتة قلبية مفاجئة أودت بحياته بمكة المكرمة, كما توفيت الحاجة عواطف نعيم مزهر من اهالي محافظة المثنى تبلغ من العمر 61 سنة في المدينة المنورة بعد إصابتها بسكتة قلبية في المدينة المنورة".

واوضحت ان "البعثة الطبية العراقية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية أجرت جميع الاسعافات بالسرعة اللازمة واعطاء العلاجات من اجل إبقائهم على قيد الحياة لكن بدون جدوى".

وذكرت الهيئة أن" أهالي المتوفيين طالبوا بنقل جثمانهما الى العراق من اجل دفنهما هناك, وان الهيئة ستجري كافة الاجراءات اللازمة من اجل تسهيل عملية ترحيلهم بالسرعة الممكنة".