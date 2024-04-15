سكتة قلبية تنهي حياة شرطي وأفعى تناوب آخر بفراشه في كركوك.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمصرع منتسب في الشرطة المحلية أثناء تواجده بمركز تدريب الشرطة ضمن مدينة كركوك، فيما عثر شرطي على أفعى كبيرة نائمة في مقر عمله وسط المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شرطياً توفي أثناء تواجده في مركز لتدريب شرطة كركوك، حيث كان يشارك في دورة تدريب للترقية، وبعد فترة الاستراحة وأثناء جلوسه في سيارته وجد متوفياً إثر نوبة قلبية حيث كان يعاني من المرض".

وأكد المصدر، أن "قوة من الشرطة نقلت المتوفي إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى ازادي التعليمي، وفتحت تحقيقاً بالحادثة".

وفي حادث آخر، أوضح المصدر، أن "شرطياً ح تواجده في مقر عمله بأحد مقرات الشرطة في كركوك، تفاجأ بعد انتهاء واجبه بوجود أفعى يصل طولها إلى أربعة أمتار نائمة في مكانه وعليها غطاء".

وأشار إلى أن "الشرطي لم يقتل الأفعى بل قام مع أصدقائه برفعها من الفراش ووضعها في صندوق لغرض إبعادها عن مكان نوم الشرطي والموقع".