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سكان أهوار ذي قار يطالبون بمحاكمة وزير الموارد المائية السابق: تعامل معنا بشكل جائر

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-12T11:36:45+0000
سكان أهوار ذي قار يطالبون بمحاكمة وزير الموارد المائية السابق: تعامل معنا بشكل جائر

شفق نيوز / تظاهر العشرات من مواطني الأهوار جنوبي محافظة ذي قار، اليوم السبت، مطالبين بإحالة وزير الموارد المائية السابق مهدي رشيد للقضاء، بتهمة تجفيف الأهوار

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدداً من أهالي قرية السحالات التابعة لناحية الفضلية، جنوبي محافظة ذي قار، تظاهروا، اليوم، احتجاجا على جفاف مناطقهم المائية"، فيما اكدوا ان "الاهوار التي يعتاشون عليها جفت بشكل تام".

وأضاف مراسلنا، أن المحتجين رفع شعارات بينها (الاهوار تموت، وكافي اهمال) فيما طالبوا الحكومة الجديدة والقضاء والادعاء العام بمحاكمة وزير الموارد المائية السابق مهدي رشيد، بتهمة تجفيف الاهوار وتهجير العشرات من المواطنين وقطع أرزاقهم، بسبب سياسته المائية الجائرة مع سكان المناطق الجنوبية.

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