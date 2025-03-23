سكان مدينة عراقية "منزعجون" من صوت الأذان والقرآن عبر مكبرات الصوت (فيديو)

شفق نيوز/ كشف الوقف السني في ناحية ألتون كوبري بمحافظة كركوك، يوم الأحد، عن شكوى تقدم بها بعض الأهالي طالبوا فيها بـ"منع رفع الأذان وتلاوة القرآن" عبر مكبرات الصوت، فيما أعرب الوقف عن رفضه لهذا المطلب.

وقال مدير ملاحظية الوقف السني في ألتون كوبري، سعدون كه أورج، لوكالة شفق نيوز، إن "رجال الدين والمصلين والوجهاء ومواطنين يستنكرون وينددون بمحاولات غلق المساجد والجوامع في ناحية ألتون كوبري ومنع أصوات قراءة القرآن الكريم والأذان عبر مكبرات الصوت".

وأضاف "هذا طلب غريب خصوصاً في شهر رمضان، وقد أبدى المصلون وجمع غفير من الوجهاء والشخصيات استنكارهم وتم جمع تواقيع لمنع هذه المحاولات، ودعوا السلطات الدينية والحكومية إلى التدخل ومنع كل من يقوم بهذه المحاولات ضد ديننا الإسلامي الحنيف، والحفاظ على هوية الاسلام بعيداً عن الضغائن والتوجهات الضيقة".

من جهته، أكد نوزاد وسام، أحد سكان الناحية، لوكالة شفق نيوز، أن "ناحية التون كوبري تعتبر واحدة من المدن العراقية المعروفة في تاريخها وأهلها من ذوي الدين وقراءة القرآن ونستغرب دعوات البعض بعدم رفع صوت الأذان أو قراءة القرآن فهذه التصرفات بعيدة عن أخلاق أهالي الناحية".

وشدد على أن "في هذا الشهر الفضيل يجب أن نستثمره في طاعة الله وقراءة القرآن وليس الدعوة إلى عدم رفع الأذان وتلاوة القرآن في مساجد الناحية، هذا أمر مستغرب".