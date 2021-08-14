سكان مجمع سكني في بغداد يتظاهرون ضد هيئة الاستثمار.. صور

شفق نيوز/ نظم العشرات من سكان مجمع بسماية السكني في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، تظاهرة احتجاجية ضد هيئة الاستثمار الوطنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من سكان مجمع بسماية السكني، خرجوا، مساء اليوم، بتظاهرة احتجاجية ضد هيئة الاستثمار الوطنية، وشركة "عراقنا" لللتظيف والصيانة وشركة IQ للانترنت.

وأشار إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات طالبوا خلالها بفسخ العقد مع هاتين الشركتين لتلكؤهما في تقديم الخدمات للمجمع.

كما طالب المتظاهرون بتجهيز الغاز وفتح مدارس وأسواق جديدة بعد ازدياد عدد الساكنين.

وتعد هذ التظاهرة هي الثانية خلال شهر، حيث نظم السكان تظاهرة ليلية الشهر الماضي بعد انقطاع مفاجئ للكهرباء التي تعد العصب الرئيسي للمجمع.

ويتهم سكان مجمع بسماية السكني الحديث في العاصمة بغداد هيئة الاستثمار الوطني بالتواطؤ مع شركة عراقية "أهملت الخدمات في المجمع".

وقال احد منظمي التظاهرة لوكالة شفق نيوز، ان "هذه وقفة احتجاجية للمطالبة باحتياجات أساسية وضرورية، فهناك مشكلة لم تحل لغاية الان وهي الطريق الخاص الذي يربط مدينة بسماية السكنية بالعاصمة بغداد الذي لم يتم إنشاءه لغاية الان".

واضاف مفضلاً عدم ذكر اسمه "كذلك شركة الخدمات السيئة الأداء، تتقاضى شهرياً من كل شقة مبلغ 20 ألف دينار في حين لا تقدم أي خدمات سوى رفع النفايات من أماكن جمعها في كل عمارة، في حين أنه وفقاً للعقد المبرم بين هيئة الاستثمار والشركة فإن هناك الكثير من الخدمات والمسؤوليات التي على الأخيرة القيام بها".

وبين ان "عمل الشركة من المفترض وفقاً للعقد ان تقدم ليس فقط خدمة التنظيف بل أيضاً الصيانة للمجمع والاهتمام بالحدائق والنظافة العامة وليس فقط رفع النفايات".

وأكد المتحدث أن "قسم المتابعة في مكتب هيئة الاستثمار بمدينة بسماية لا يقوم بدوره نهائياً سواء في مراقبة أداء الشركات المتعاقدة مع الهيئة، ولا حتى تجاوزات بعض سكان المجمع الذين يخالفون القانون وشروط العقد المبرم مع الهيئة".

ولم يستبعد ان تكون هناك "شبهات فساد مالي وتواطؤ أو على أقل تقدير عدم قيام الجهة الرقابية بواجبتها".

ولفت الى ان "هناك مشكلة أساسية في المياه التي تصل الى المجمع وهذه تتحمل مسؤوليتها دائرة الماء في أمانة بغداد حيث ان المياه تصلنا غير صالحة للاستهلاك، فضلا عن عدم تحقيق نسبة المعقمات (الكلور) المطلوبة في أحواض التصفية".

ونبه الى ان "هناك دورا واضحا تلعبه مكاتب دلالية العقارات حيث انها تشتري الشقق ممن يعرضونها رغم انهم لم يسددوا 50% من قيمة الشقة، وهذا الامر مخالف للعقد المبرم بين هيئة الاستثمار والمشتري، وبالتالي ربما هناك تواطؤ بين هيئة الاستثمار ومكاتب الدلالية".

احد المشاركين بالتظاهرة، وهو من سكنة مجمع بسماية ويعمل معلماً في مدرسة بقضاء المدائن جنوب شرقي بغداد، قال لشفق نيوز "منذ عدة سنوات طلبت نقلي الى مجمع بسماية الا ان مدير تربية المدائن التي انتسب اليها رفض ذلك على الرغم من انني استحصلت موافقة وزير التربية".

واكد ان "هناك معلمة اخرى تسكن المجمع ولم يتم قبول طلب نقلها لممارسة وظيفتها في مدارس بسماية، وهناك ايضا زملاء وزميلات اخرين في المجمع يعانون من نفس المشكلة".

ورأى المعلم ان "هذا الامر سيضطرني مع آخرين الى الانتقال من مجمع بسماية، ولا نعرف ما اذا كانت هناك ايادٍ خفية تريد إفشال تجربة مجمع بسماية".

المواطن عاصم فوزي كريم، من سكنة بسماية، يقول لشفق نيوز "في العام 2019 حصل خطأ فني في قراءة مقياس الكهرباء الخاص بشقتي، حيث جاءني مبلغ الجباية مليوناً و600 ألف دينار كأجور لمدة سنة كاملة، رغم أن جيراني وهم متلكئين مثلي لكن مبالغهم تراوحت بين 100 الف الى 200 الف دينار".

واضاف "قمت بمراجعة مكتب دائرة الكهرباء في بسماية فأبلغوني بترويج معاملة في الدائرة الرئيسية ببغداد وقمت بذلك لكن الاجراءات طالت لعدة أشهر لتأتيني القراءة الثانية بمبلغ أربعة ملايين و500 الف دينار".

واكد كريم "راجعت دائرة مبيعات بغداد وهي الدائرة الرئيسية المعنية ولم يفعلوا اي شيء بل ان احدى المسؤولات في الدائرة أبلغتني بأن عليّ دفع هذا المبلغ الكبير على الرغم من انني من غير المعقول ان استهلك الكهرباء بهذا المقدار".