سكان مجمع استثماري حديث في بغداد يستغيثون: هل تورطنا.. كيف سنعيش؟

شفق نيوز/ ناشد سكان مجمع الشعب السكني في بغداد، يوم الاثنين، وزير الكهرباء وهيئة الاستثمار بالتدخل العاجل وتجهيزهم بالتيار الكهربائي "على مدار اليوم" حسب العقد المبرم مع المستثمر، وهددوا باعتصام مفتوح.

وذكروا في رسالة لهم، وردت إلى وكالة شفق نيوز، ان عملية قطع الكهرباء عن المجمع لمدة أكثر من 6 ساعات يوميا غير قانوني، لان المجمع وجد لحل ازمة السكن حسب هيئة استثمار بغداد وعند توقيع العقد مع الأهالي عند الشراء كان الشرط الأساسي هو توفير الكهرباء للشقق على مدار اليوم، وهذا ما معمول به في بقية المجمعات السكنية الحديثة في بغداد.

وأوضح السكان، أنه في العام الماضي كانت أجور قوائم الكهرباء مقنعة وتتناسب مع دخلنا الشهري واليوم نتفاجأ بصعودها الى 150 الف دينار وهي طفرة غير طبيعية، ومطلوب أن ندفع 70 الف دينار اجور خدمات و40/ الف دينار اجور انترنت و10 آلاف دينار اجور غاز شهريا، اضافة الى القسط الشهري للشقة والبالغ 750 الف دينار، ما يعني، وحسب السكان، دفع بالمجمل مليون وربع المليون دينار شهريا.

وأضاف سكنة المجمع في رسالتهم، أن جميع الساكنين بالمجمع هم طبقة موظفين أغلبهم لا تتجاوز رواتبهم المليون دينار، وقد اضطروا لشراء الشقق هربا من نار الإيجارات التي أثقلت كاهل عوائلهم، مضيفين "يبدو أنهم دخلوا في محنة أكبر عند تورطهم وشرائهم للشقق".

وتساءل السكان، "إذا كانت هذه هي تكاليف الشقة شهريا، كيف سيعيشون هم وعوائلهم؟ من أين يكسبون المال في هذا الظرف الصعب والدولار في تصاعد مستمر؟، وكيف سيعيش اصحاب العوائل الذين لديهم اطفال واولاد في المدارس والكليات؟.

وعبر سكنة المجمع عن املهم بان يراجع المسؤولون عن ادارة المجمع هذه الامور وايجاد الحلول المنصفة لهم من باب التعاون، بعيدا عن الربح والخسارة، موضحين أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبنا سنضطر الى تنظيم اعتصام مفتوح أمام البوابة الرئيسية للمجمع من جهة قناة الجيش حتى تحقيق مطالبنا.