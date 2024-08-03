سكان قرية في كركوك يحتجون ضد بناء معسكر للجيش العراقي على أراضيهم

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أهالي قرية طوبزاوة، الواقعة جنوبي كركوك، يوم السبت، احتجاجاً على محاولة قوة من الجيش العراقي بناء معسكر عسكري على أراضيهم الزراعية، مطالبين وزارة الدفاع بالتدخل لوقف ما اعتبروه تجاوزات على أراضيهم.

وصرح أحد سكان القرية، ساطع محمود، لوكالة شفق نيوز، بأن "قوة من الجيش العراقي استخدمت، اليوم، جرافات عسكرية لبناء معسكر جديد في أطراف القرية، بجانب معسكر قديم تم بناؤه قبل سنوات، مبينا أن القوة استولت على نحو 190 دونماً من الأراضي الزراعية التي تعود للكورد والتركمان".

وأضاف أن الأهالي يرفضون الاعتداء على أراضيهم الزراعية ويطالبون وزارة الدفاع بالتدخل لوقف هذه التجاوزات.

وأكد محمود أن "الجيش يدعي أن الأراضي تعود له، لكننا نملك وثائق عثمانية تثبت ملكية الأراضي للكورد والتركمان، ونحن لا نقبل بأي بناء أو توسيع للمعسكر على أراضينا".

من جانبه، قال المتظاهر شيرزاد جبار، "تظاهرنا اليوم احتجاجاً على استخدام الجيش لجرافات للسيطرة على أراضينا الزراعية، نحن لا نريد الدخول في صراع مع الجيش، بل نطالب بوقف تجريف أراضينا ومحاولة السيطرة عليها لضمها إلى المعسكر".

وتعتبر قرية طوبزاوة الواقعة جنوب كركوك رمزاً لجرائم "الأنفال" سيئة الصيت التي ارتكبها نظام البعث بحق أهالي القرية وقرى أخرى، حيث تم اقتياد مواطنين كورد إلى تلك الثكنات قبل إرسالهم إلى صحراء السماوة وعرعر وغيرها من المناطق التي استخدمها نظام صدام حسين في قمع الكورد وإجراء التغيير الديموغرافي في المناطق التي يقطنها غالبية كوردية في كركوك ومحيطها.