سكان بلدة متنازع عليها يطالبون بالتحقيق في مشروع كهرباء تجاوزت كلفته ملياري دينار

شفق نيوز/ طالب سكان ناحية مندلي "المتنازع عليها" شرقي ديالى، اليوم الثلاثاء، وزارة الكهرباء بالتحقيق في مشروع كهرباء انجز مؤخراً بعد توقفه عدة مرات بسبب الاعطاب والخلل الفني المتواصل.

وقال السكان لوكالة شفق نيوز، إن مشروع خط كهرباء مندلي(33 كي في) الذي انجز مؤخرا بكلفة اكثر من ملياري دينار لم يلبي الحاجة، مبينين أنه يشهد توقفاً وخللاً فني متواصل.

ودعا السكان، وزارة الكهرباء الى تشكيل لجنة تحقيقية بالمشروع وارسال فرق كشف وصيانة لمعالجة مشاكل الخط وضمان انسيابية التيار الكهربائي للناحية، مؤكدين أن الانقطاعات الكهربائية مستمرة ولم تشهد أي معالجة او تحسن رغم انجاز الخط وبكلفة مالية كبيرة.

بدوره قال مدير ناحية مندلي وكالة مازن اكرم لوكالة شفق نيوز، إن ادارته طالبت بتشكيل لجنة فنية من المحافظة ووزارة الكهرباء للكشف على الخط الى جانب اجراء صيانة شاملة له من قبل الفرق الفنية المختصة، لافتاً إلى أن اللجنة اجرت الصيانة إلا أن الخط توقف مجدداً لاسباب لم تعرف حتى الآن.

وأضاف أكرم، أن خط كهرباء مندلي بحاجة لصيانة شاملة ومعالجات تامة لحل مشاكل التوقف والانقطاع، مؤكداً نحن بانتظار بيان أسباب مشاكل الخط الكهربائي ومعالجتها من قبل الجهات المعنية.

وتعاني ناحية مندلي واغلب الوحدات الإدارية في ديالى ومع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء الحالي من انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي تتجاوز 15 ساعة يومية رغم أن المحافظة تجهز بـ650 ميغاواط من المنظومة الوطنية والخطوط الإيرانية.