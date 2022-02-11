سكان بسماية يطالبون بإلغاء عقد شركة تدير اعمال التنظيف والصيانة في المدينة

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من سكان مجمع بسماية السكني يوم الجمعة، داخل المجمع لمطالبة هيئة الاستثمار الوطنية بإلغاء عقد التنظيف والصيانة التي تدير المدينة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "المتظاهرين في مجمع بسماية السكني طالبوا هيئة الاستثمار بإنهاء العقد مع شركة عراقنا التي تدير عمليات التنظيف والصيانة في المدينة بعد فشلها".

وأضاف مراسلنا؛ أن طلبات السكان تضمنت فتح باب تحويل شقق ضمن الاصول والضوابط وتفعيل قانون محاسبة المخالفين.

كما تضمنت مطالب المتظاهرين؛ اكمال مشروع الكاميرات وبناء مستشفى عام يخدم 75 ألف نسمة واكمال مشروع الطريق بين بسماية ومركز بغداد وتفعيل الاشارات المرورية وعودة شركة هانوا الكورية من اجل اكمال مشروع بناء مدينة بسماية.