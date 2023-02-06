هزات أرضية تضرب عدة مدن عراقية

شفق نيوز/ شعر السكان في العاصمة بغداد، وأربيل، وعدة مدن اخرى بهزات ارتدادية جديدة.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن معلومات عن وقوع خسائر لم ترد بعد.

وقالت المراصد الزلزالية العراقية إن الهزة حدثت في 1:30 ظهراً وشعر بها السكان تزامناً مع هزة ثانية ضربت جنوبي تركيا.

وكشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر، إلى أكثر من 6300 قتيل ومصاب، فيما أعلنت وزارة الصحة السورية، ارفتاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1368.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هذا الزلزال، أكبر كارثة تشهدها تركيا منذ العام 1939، إذ ارتفع العدد الإجمالي لضحاياه حتى الآن، إلى 912 قتيلاً و5383 مصاباً".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من انتشال 2470 شخصاً من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال"، مشيراً إلى تكليف "حكام 10 ولايات تركية، بمساعدة الولايات المتضررة من الزلزال".