سكان الفلوجة يحتجون على زخم معاملات المرور

شفق نيوز/ نظم العشرات من سكان مدينة الفلوجة كبرى مدن محافظة الانبار غربي العراق، يوم الاحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح موقع مروري لتسجيل المركبات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في الانبار، إن مجموعة من مواطني مدينة الفلوجة شرقي المحافظة نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح موقع لتسجيل المركبات في المدينة.

وبين مراسلنا أن المحتجين يشكون من عرقلة في سير معاملاتهم أثناء مراجعتهم الموقع الوحيد في المحافظة بمنطقة 18 كم غربي الرمادي مركز الانبار.

وأشار المحتجون إلى أن الموقع يشهد زخماً كبيراً بأعداد المراجعين وهو ما سبب تعطيلاً لأغلب المعاملات يستمر لأشهر من المراجعات، ما قلل اقبال الراغبين بشراء سيارات بلوحات تحمل رقم الانبار.

من جانبه يقول، حيدر محيسن (29 عاماً)، وهو احد المراجعين القادمين من مدينة الناصرية جنوبي العراق، إنه "تورط" (حسب وصفه) بشراء سيارة تحمل لوحات انبار، مشيرا إلى أنه انه يراجع منذ عشرة ايام لإكمال معاملة نقل الملكية لصالحه.

كما يشير حسام المحلاوي وهو صاحب عجلة حمل من سكنة مدينة القائم الى أن الطريق الذي يسلكه من مدينته الى مركز المحافظة يسمى بطريق الموت لكثرة حوادث السير عليه، وهو ما يؤرق اغلب سكان المدن الغربية من الوصول الى الرمادي، مطالباً بفتح مركز مماثل في تلك المدن النائية.

وتحدثت مصادر لوكالة شفق نيوز، عن وجود ما تسمى بظاهرة المعقبين الذين يمتلكون علاقات مع موظفين "مرتشين" داخل موقع الكيلو 18 ويقومون يأخذ مبالغ من مراجعين مقابل انجاز معاملاتهم بسرعة، وهو ما تزعم ادارة موقع مرور كيلو 18 الى سعيها بإنهاء هذه الحالة ومحاسبة المخالفين من الموظفين.