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هزة أرضية بقوة أربع درجات تضرب البصرة

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-06T18:49:41+0000
هزة أرضية بقوة أربع درجات تضرب البصرة

شفق نيوز / تعرضت محافظة البصرة، جنوبي العراق، مساء الخميس، إلى هزة أرضية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان المحافظة.

وقال خبير الجيلوجيا في جامعة البصرة، الدكتور واثق عبد النبي، لوكالة شفق نيوز، إن "الهزة الأرضية التي ضربت محافظة البصرة، في الساعة 9:40 دقيقة من مساء اليوم، بلغت قوتها 4 درجات".

وأضاف عبد النبي، أن "الهزة كانت بعمق ٢٠ كم تحت الأرض، وتبعد ١٨ كم عن قضاء الزبير شمالي المحافظة، و٢٣ كم عن مدينة البصرة، و٢٧ كم عن مدينة الهارثة".

وكان مراسل وكالة شفق نيوز، قد أفاد بأن محافظة البصرة تعرضت في الساعة 9:40 دقيقة، من مساء اليوم، إلى هزة أرضية شعر سكان البصرة، بهزة أرضية لم تعرف مدى قوتها، أو طبيعتها بعد.

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