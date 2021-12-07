سقوط 7 أبراج على خط بيجي - غرب بغداد في محافظة صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء يوم الثلاثاء، سقوط عدد من أبراج الطاقة وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٦ مساءاً سقطت سبعة أبراج على خط بيجي - غرب بغداد رقم (١) جهد ٤٠٠ ك.ف في محافظة صلاح الدين تسببت بقطع الأسلاك وسقوطها على الشارع الرئيسي الرابط بين محافظة بغداد والمحافظات الشمالية".

وَأضاف البيان؛ أن سقوط الأبراج "ادى الى حدوث قطع جزئي للطريق العام قرب قرية البو جواري ضمن قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين".

وأوضح البيان؛ أن "سبب سقوط الأبراج هو فشل الجوينات الرابطة للأسلاك وسوء تنفيذ الخط المستلم من قبل محافظة صلاح الدين منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم انجازه لغاية الان"، مشيرا إلى أن "الحادث هو الثالث من نوعه، حيث ان عدم تنفيذ الخط تسبب بحرمان أهالي محافظة صلاح الدين من تجهيز الطاقة الكهربائية من محطة صلاح الدين الحرارية ، وأضرار جسيمة بممتلكات المواطنين".

من جهته؛ ناشد المدير العام المهندس خالد غزاي محافظ صلاح الدين بضرورة إجراء التسوية القانونية والمالية مع الشركة المنفذة واعادة تسليم الخط للوزارة لغرض اعادة تأهيله وربطه بالمنظومة الكهربائية، وفقا للبيان.