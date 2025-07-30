سقوط مؤلم.. حفرة مشروع مجارٍ تُصيب عائلة كاملة في نينوى (صور)

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم امرأة، جراء سقوط مركبتهم داخل حفرة تعود لمشروع مجارٍ قيد العمل في منطقة حي الانتصار شرقي مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مركبة مدنية تقل عائلة مكونة من ثلاثة أفراد، سقطت داخل حفرة عميقة تُركت مفتوحة ضمن مشروع مجاري مستمر منذ سنوات في الحي المذكور، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض متفاوتة".

وبيّن المصدر، أن "السائق أبلغ الجهات الأمنية أن الشارع كان مظلماً تماماً، ولم يكن هناك أي إشارات تحذيرية أو إضاءة تُنبه بوجود الحفرة، ما تسبب بسقوط المركبة بشكل مفاجئ".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف باشرت بنقل المصابين إلى المستشفى، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً بالحادث لمحاسبة الجهات المُقصرة".