سقوط منزل جراء الأمطار يفتك بعائلة في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم الجمعة بمصرع واصابة 4 اشخاص من عائلة واحدة جراء سقوط منزل في اطراف سامراء جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان الامطار الغزيرة تسببت بسقوط المنزل الواقع في منطقة "جلام سامراء" في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت ما سبب مصرع طفل واصابة 3 من افراد عائلته.

وتسببت الامطار الغزيرة في مناطق صلاح الدين خلال الـ48 ساعة الماضية بسقوط عدة منازل وغرق قرى نائية قريبة من الوديان والاراضي المنبسطة .