سقوط قضاء الاصلاح في ذي قار بيد متظاهرين غاضبين

شفق نيوز / أفاد شهود عيان في محافظة ذي قار ،اليوم الأربعاء، بسقوط قضاء الاصلاح، شرقي المحافظة، بيد متظاهرين غاضبين نتيجة انقطاع المياه عنهم.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز إن " متظاهرين غاضبين أسقطوا جميع الدوائر المدنية والامنية في قضاء الاصلاح، شرقي ذي قار، وسيطروا على مركز شرطة القضاء واحتجزوا الضباط بداخله، كما أغلقوا مبنى إدارة القائممقامية على يدهم".

وأضاف الشهود أن "المتظاهرين باشروا بنصب سيطرات امنية داخل مركز القضاء وطردوا قوات الشغب خارج مركز المدينة".

وبيّن الشهود العيان أن " سبب تطور الاوضاع في القضاء يعود لانقطاع المياه عن الاهالي في القضاء منذ اكثر من 10 ايام".