سقوط سقف مطعم في النجف (صور+ فيديو)

شفق نيوز - النجف

افاد مصدر أمني، صباح اليوم الأحد، بسقوط سقف أحد المطاعم وسط مدينة النجف.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن المطعم يقع على شارع "ابو صخير" مقابل شارع المدينة.

وأضافوا أنه بالوقت الراهن يتم البحث عن أشخاص محتجزين تحت ركام السقف المنهار من قبل فرق الانقاذ بمديرية الدفاع المدني في النجف.

ولاحقا قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحادث أدى لإصابة أحد العاملين في المطعم، وتم إخراجه من قبل فرق الدفاع المدني وإرساله للمستشفى لغرض تلقي العلاج فيما لم يتم تسجيل إصابات بين الزبائن.

ومساء أمس السبت سقط جسر العطيشي، قرب مدخل باب بغداد، ضمن محافظة كربلاء مما اسفر عن اصابة 9 اشخاص على الاقل بجروح.

وعقب الحادث أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، توجيهات عاجلة على خلفية انهيار جسر العطيشي - قيد الإنشاء - في محافظة كربلاء.