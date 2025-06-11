سقوط سبعة جرحى بحادث مروع بين محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة مرور محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بأن سبعة مدنيين أُصيبوا بجروح، أحدهم حالته حرجة، جراء حادث سير وقع على طريق بيجي – حديثة شمال غربي المحافظة.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين مركبتين، الأولى نوع هونداي (12 راكبًا)، والثانية نوع تويوتا كورولا، ما أدى إلى إصابات متفاوتة بين الركاب.

وأشار إلى أن الجرحى نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما وُصفت حالة أحد المصابين بأنها خطيرة.

وأضاف المصدر، أن الجهات المعنية فتحت تحقيقًا في أسباب الحادث، وسط دعوات إلى السائقين للالتزام بالسرعة المحددة وقواعد السير، وذلك تفاديًا لمزيد من الحوادث على هذا الطريق الحيوي.