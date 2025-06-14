سقوط أجزاء من الصواريخ الإيرانية في صلاح الدين ونينوى

شفق نيوز/ سجلت كل من نينوى وصلاح الدين، فجر اليوم الأحد، سقوط اجزاء من الصواريخ الإيرانية في أماكن مفتوحة بالمحافظتين، دون تسجيل أي إصابات.

وقال مصدر أمني في نينوى، فجر اليوم الأحد، بسقوط بقايا صاروخ في منطقة نائية ضمن ناحية تل عبطة الواقعة غربي الموصل، دون تسجيل إصابات أو أضرار بشرية".

وأضاف أن "الصاروخ سقط في قرية تل عجور ضمن ناحية تل عبطة غربي الموصل، وتحديدًا في منطقة خالية من السكان، وتم العثور على بقاياه من قبل الأجهزة الأمنية".

وأوضح المصدر أن الحادثة "تزامنت مع التصعيد الإقليمي المتسارع وتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل".

وإلى صلاح الدين، فقد أفاد مصدر أمني، بأن "أجزاء من صاروخ مجهول المصدر سقطت في أطراف قضاء طوز خورماتو شرق المحافظة"ز

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجسم الصاروخي يعود لصاروخ بعيد المدى أُطلق من إيران ضمن الضربات التي نُفذت ليلة السبت، في إطار التصعيد ضد إسرائيل".

وأكد أن "سقوط الصاروخ لم يسفر عن خسائر بشرية، لكنه أثار حالة من الهلع بين السكان المحليين في المنطقة".

وأوضح أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً حول موقع السقوط، وباشرت فرق مختصة من الهندسة العسكرية والجهات الفنية التحقيق في نوع المقذوف ومساره ومصدره".