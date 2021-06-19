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سقوط برجين للطاقة الكهربائية في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-19T06:43:28+0000
سقوط برجين للطاقة الكهربائية في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين اليوم السبت بسقوط برجين لنقل الطاقة الكهربائية في اطراف قضاء الدور شرقي صلاح الدين لأسباب مجهولة ما سبب انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق عديدة من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان برجين لنقل الطاقة الكهربائية سقطا في  منطقة(البو حامد) في جلام الدور شرقي صلاح الدين بسبب العواصف بحسب المصادر الرسمية".

هذا ولم تتضح لغاية الآن أسباب سقوط البرجين ان كانت ظروف مناخية او استهداف ارهابي، وفقا لمراسلنا.

المصدر أشار إلى أن سقوط البرجين سبب انقطاعا للتيار الكهربائي في مناطق عديدة شرقي صلاح الدين، لافتا إلى أن "فرق الصيانة توجهت الى مكان الحادث لإصلاح الأبراج وإعادتها للخدمة".

وافاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاربعاء 16 من شهر حزيران الجاري، بقيام مجهولين بتفجير 9 أبراج للطاقة الكهربائية، مشيرا الى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين فجروا بعبوات ناسفة 8 ابراج للطاقة تربط الشرقاط وبيجي شمالي صلاح الدين بمنطقة القيارة في نينوى بعد يومين من اصلاحها من قبل كوادر صيانة الشبكات الكهربائي".

واكد المصدر "تفجير برج تاسع للطاقة بين ناحية مكيشيفة وقضاء سامراء جنوب شرق تكريت".

واشار الى ان "التفجيرات تسببت بانقطاع التيار الكهربائي في المناطق المذكورة انفا ولم تتضح الجهات المنفذة لعمليات التفجير والتخريب"، عازيا اسباب التفجير الى "انعدام الحماية الامنية للابراج الناقلة".

وتستهدف عناصر داعش وعصابات تخريبية مرتبطة ببعض الجهات ابراج نقل الطاقة في المحافظات الساخنة ديالى وكركوك وصلاح الدين بشكل متواصل لوقوعها خارج الحماية الامنية.

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