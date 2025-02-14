سقف كونكريتي يودي بحياة عامل بناء في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بوفاة عامل بناء بعد سقوط سقف كونكريتي عليه أثناء أعمال ترميم بمستشفى الزبير غرب البصرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث، لكنها لم تستطع تقديم أي مساعدة، بسبب وفاة العامل، ونقله إلى المستشفى في نفس اللحظة".

إلى ذلك، سجلت شوارع البصرة، مساء الخميس، وقوع عدد من حوادث السير المتفرقة في مختلف مناطق المحافظة، صاحبها إصابات خطيرة.

وذكر مراسل الوكالة، أن حوادث السير تحصل بشكل مستمر في شوارع المحافظة، و في اليوم الواحد يسجل أكثر من 4 حوادث متتالية، تصاحبها إصابات خطيرة و حالات وفاة.

وتابع، أن "الشوارع تحتاج إلى خطط مرورية مكثفة تقلل من الزخم المروري و تعيد تنظيم شوارع المحافظة، بما يتناسب مع عدد المركبات مع غياب الإشارات المرورية الحديثة و كاميرات المراقبة لتحديد السرعة و كشف المخالفات".

وأوضح، أن "الجهات المعنية عاجزة عن السيطرة على الدراجات النارية و مركبات التكتك و الستوتة لانتشارها الكبير في شوارع المحافظة، و عدم امتلاك سائقي هذه المركبات الخبرة الكافية لقيادتها".