سقط من مكان مرتفع أثناء العمل.. رحيل عميد الخط العربي في العراق

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الخطاطين العراقيين في كركوك، يوم الأربعاء، عن مصرع عميد الخط العربي "عوني النقاش" إثر سقوطه من مكان مرتفع أثناء عمله في أحد المساجد وسط المحافظة.

وقال رئيس الجمعية شاهين كركوكلي، لوكالة شفق نيوز، إن "النقاش يعد الخطاط العراقي الأبرز وقد فارق الحياة مساء اليوم إثر سقوطه من مكان مرتفع أثناء قيامه بنقش آيات قرآنية على جدران أحد المساجد في مدينة كركوك".

وأضاف أن "النقاش سيوارى الثرى في إحدى مقابر كركوك حيث ولد وتوفي فيها"، مشيراً إلى أن "أهم أعمال النقاش كتابة المصحف الشريف وبمعية المُذهِّب الآذري علي رضا الذي قام بتذهيب وزخرفة المصحف".

وعوني عادل عباس النقاش من مواليد 1961 في كركوك، متزوج وله ست بنات، وولد هو: عبد الرحمن.

ويحمل النقاش دبلوم تعليم ابتدائي، وعمل مشرفاً فنياً في مديرية الأنشطة المدرسية لتربية كركوك، ومسؤولاً لقسم الخط العربي والقرآن الكريم قبل أن يحال العام الماضي على التقاعد.

بدأ بتعلم الخط العربي منذ العام 1980، وفي العام 1990 بدأ يأخذ الخط عن خطاطي المدرسة التركية المشهورين، مثل: محمد شوقي، وسامي أفندي، وعبد العزيز الرفاعي، وحامد الآمدي.

وفي العام 1991 أسس مدرسة لتعليم الخط في مكتبه في كركوك، استقطبت كثيراً من الشباب الموهوبين الذين تم صقل موهبتهم جيداً، وزرع حب هذا الفن الرائع فيهم، مما زاد شوقهم لتعلم المزيد.

وللراحل عدة معارض:

أقام معرضاً شخصياً في محافظة كركوك مع تلامذته عام 1994.

وأقام معرضه الشخصي الثاني في مؤسسة شهيد المحراب عام 2006.

وأقام معرضه الشخصي الثالث في مقر جمعية الأخوة والثقافة لتركمان العراق عام 2006.

كما شارك في جميع الانشطة والمعارض والمسابقات القطرية والدولية.

والجوائز والشهادات التي حصل عليها:

جائزة الكوفة للخط العربي – بغداد عام 1995.

جائزة مهرجان دار السلام العالمي عام 1996.

الجائزة الأولى في مهرجان أربيل عام 2000.

جائزة تقديرية في خط النسخ عام 1998 أرسيكا – اسطنبول.

جائزة تقديرية في خط الإجازة عام 2001 أرسيكا – اسطنبول.

الجائزة الثالثة في النسخ والثلث عام 2004 في المسابقة الدولية تحت اسم عبد الحميد الكاتب والتي أقيمت في محافظة الرقة- سوريا.

جائزة تقديرية في خط المحقق عام 2008 أرسيكا- اسطنبول.

جائزة في مسابقة الحلية الشريفة بإسطنبول عام 2012.

شهادة تقديرية في الملتقى الرمضاني بدبي عام 2012.