سقط في حفرة.. مصرع مواطن مصري الجنسية بالنجف

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بالعثور على جثة مواطن مصري الجنسية وسط مدينة النجف مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة امنية عثرت على جثة مواطن مصري الجنسية في الستينات من عمره، بعد سقوطه في حفرة معدة لنصب أعمدة الكهرباء بقضاء الكوفة وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وتابع المصدر، أن " المواطن ينحدر من محافظة أسيوط المصرية، حيث تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، تمهيدا لتسليمها للسفارة المصرية في البلاد".