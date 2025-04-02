"سقط السلاح من يده".. حفل زفاف يتحول الى فاجعة في بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الأربعاء، أن إطلاق نار في حفل زفاف أسفر عن مقتل شخص وإصابة طفل، مشيرة الى القبض على الفاعل.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهم بإطلاق عيارات نارية بشكل طائش أثناء حفل زفاف في ناحية النيل شمالي مدينة الحلة (مركز المحافظة)، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة طفل بجروح بليغة.

وأضافت، إن المتهم أطلق النار في الفضاء خلال الحفل، وسقط سلاحه من يده، مما أدى إلى انطلاق رصاصات قاتلة أسفرت عن وفاة شخص بالغ وإصابة طفل بإصابات خطيرة.

وأضاف البيان أن قسم شرطة قضاء المحاويل، وبالتنسيق مع شعبة مكافحة الإجرام في القضاء، شكل فريقًا متخصصًا وعمل على تحديد مكان المتهم بسرعة، وتم إلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وأوضحت الشرطة أنه تم تدوين أقوال المتهم الذي اعترف بجريمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأمس الثلاثاء، أخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن شخصاً قتل بإطلاق نار بالخطأ خلال حفل زفاف في قرية (الطوبة) بمنطقة النيل، وإصابة آخر.