سفير الفاتيكان في العراق يعلن إصابته بكورونا ويحدد مصير زيارة البابا

شفق نيوز/ قال سفير الفاتيكان في العراق، والذي يعد الشخصية الرئيسية في التخطيط لزيارة البابا فرنسيس إلى البلاد هذا الأسبوع، إن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد-19 يوم السبت لكن زيارة البابا ستمضي قدما.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الأساقفة ميتجا ليسكوفار، الذي كان الشخصية الرئيسية في التخطيط لزيارة البابا خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من مارس آذار، قوله إنه هو والعديد من الموظفين الآخرين في السفارة في عزل ذاتي.

وقال ليسكوفار "هذا لن يؤثر على برنامج البابا، الذي يجري كما هو مخطط له".

ومن المقرر أن يبدأ البابا زيارة تستغرق أربعة أيام إلى العراق يوم الجمعة للتعبير عن تضامنه مع الطائفة المسيحية التي سحقتها الحروب ومقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الفاتيكان منذ الإعلان عن زيارة البابا لأول مرة في ديسمبر كانون الأول إن هذه الزيارة ستتم إذا سمح وضع فيروس كورونا في العراق بذلك.

وشهد العراق ارتفاعا في الآونة الأخيرة في إصابات كوفيد-19 ومنعت السلطات السفر بين المحافظات.